Мануэль Пеллегрини
Тренер
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Бетис
|Гражданство
|Чили
|Дата рождения
|15 сентября 1953
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Бетис
|Гражданство
|Чили
|Дата рождения
|15 сентября 1953
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Бетис
|2 : 1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|24.02.2023
|Эльче
|2 : 3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|05.03.2023
|Бетис
|0 : 0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|09.03.2023
|Манчестер Юнайтед
|4 : 1
|Бетис
|Лига Европы, 1/8 финала
|12.03.2023
|Вильярреал
|1 : 1
|Бетис
|Испания. Примера, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Матч
|05.01.2023
|Ибица Ислас Питиусас
|1 : 4
|Бетис
|18.01.2023
|Бетис
|2(2) : 3(4)
|Осасуна