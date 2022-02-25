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    Мануэль Пеллегрини

    Тренер
    Имя Мануэль
    Фамилия Пеллегрини
    Команда Бетис
    Гражданство Чили
    Дата рождения 15 сентября 1953
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Бетис 2 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    24.02.2023 Эльче 2 : 3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    05.03.2023 Бетис 0 : 0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    09.03.2023 Манчестер Юнайтед 4 : 1 Бетис Лига Европы, 1/8 финала
    12.03.2023 Вильярреал 1 : 1 Бетис Испания. Примера, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бетис 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.01.2023 Ибица Ислас Питиусас 1 : 4 Бетис
    18.01.2023 Бетис 2(2) : 3(4) Осасуна
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