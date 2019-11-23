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Мануэль Пеллегрини - материалы
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Чили
15 сентября 1953 (73)
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«Вест Хэм» — мрак и разочарование. Из команды хотели сделать топ-клуб, но каждый год результаты все хуже
Не выигрывает уже семь матчей подряд.
23.11.2019 18:57
2
Вы не заметили, но «Вест Хэм» уже несколько сезонов покупает топов
Владельцы дают деньги, полученные на порнобизнесе.
18.07.2019 13:34
11
Вальверде возглавит «Барселону». «Рубин» может пригласить Карпина или Бердыева. Дайджест событий дня
Комитет РФС по этике критикует Луческу. Пеллегрини восхищается «Зенитом». Озвучен бюджет «Спартака». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
18.05.2017 21:10
9
«Это бредовая ситуация − зачем я вообще перешел сюда?». Что случилось с Вильфридом Бони
Еще недавно Вильфрид Бони тащил «Суонси» и переходил в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но, провалившись на «Этихаде», уехал в аренду. И плотно засел на скамейке, не сыграв в 2017-м ни минуты. Рассказываем о том, как сдувается, казалось, несгибаемый форвард.
17.03.2017 12:00
1
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
15.12.2016 14:00
7
Бердыев? Капелло? Романцев? Выбираем «Спартаку» нового тренера
Аленичев уволен, а слухов, как обычно, очень много. «Бомбардир» предлагает выбрать «Спартаку» подходящего тренера.
05.08.2016 20:38
15
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
Кто будет тренировать сборную России
Леонид Слуцкий ушел с поста тренера сборной России. «Бомбардир» изучил российскую прессу и собрал все фамилии, одна из которых − правильный ответ на главный вопрос года.
05.07.2016 13:00
16
Терри остается в «Челси». Бен Арфа заинтересовал «Краснодар». Дайджест событий дня
Перевертайло ушел из «Уфы». ЦСКА выкупит контракт Оланаре. Лидеры «Динамо» согласны выступать за клуб в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.05.2016 20:50
3
Тотти продлит контракт с «Ромой». Гончаренко не возглавит «Кубань». Дайджест событий дня
«Динамо» и «Амкар» сыграли вничью в 26-м туре РФПЛ. «Барселона» согласна продать Бускетса за 175 миллионов евро. Неймар купил самолет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
29.04.2016 21:15
5
«Зенит» и ЦСКА сыграют в финале Кубка России. «Лестер» — в Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Динамо» не будет увольнять Кобелева. «Милан» может быть продан китайцам. Инфантино выучит русский язык. «Бомбардир» рассказывает о самом важном за день.
20.04.2016 21:30
9
Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня
Футболисты «Мордовии» не получают зарплату. «Ювентус» и «Реал» договариваются по Морате. В «Лестер» могут перейти игроки «Шахтера». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12.04.2016 21:10
6
Роналду выставлен на трансфер. «Цюрих» хочет оставить Кержакова. Дайджест событий дня
«Зенит» продолжает переговоры с Пеллегрини. В чемпионате России могут появиться видеоповторы. Комбарова дисквалифицировали на две игры. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.04.2016 21:00
11
Пеллегрини выдвинул требования «Зениту». Определились четвертьфинальные пары ЛЧ и ЛЕ. Дайджест событий дня
Аршавин стал игроком «Кайрата». Тарасов оштрафован УЕФА. Агент Туре пошел на шантаж «Манчестер Сити». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
18.03.2016 23:20
7
ЦСКА обыграл «Спартак». «Зенит» договорился с Пеллегрини. Дайджест событий дня
Рондон принес «Вест Бромвичу» победу над «Ман Юнайтед». «Челси» хочет пригласить Покеттино. «Бавария» нацелилась на Лукаку. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.03.2016 22:30
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