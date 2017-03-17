«Это бредовая ситуация − зачем я вообще перешел сюда?». Что случилось с Вильфридом Бони

После отъезда Суареса в «Ливерпуль» Голландии нужна была новая машина по забиванию голов. Этой мощью стал форвард «Витесса» Вильфрид Бони. За 2,5 сезона в Голландии ивуариец настрелял больше 50 мячей. После каждого забитого на домашней арене диджей «Витесса» под рев болельщиков включал песни звездной диско-группы 70-80-х «Boney M», а сам ивуариец танцевал в стиле ее солиста Бобби Фарелла, на которого безумно похож.

Грация, пластика и сила Бони позволяли ему забивать удивительные голы. Кроме того, страйкер прекрасно действовал в подыгрыше. «В детстве мы играли на песчаных полях, где и травы-то толком не было. Зачастую мы босиком пинали изодранный мяч. Лишь в 13 лет я стал играть в клубе, где впервые и примерил бутсы. Помню, ногам было очень больно. Мне было куда комфортнее без ботинок, босиком дриблинг удавался куда лучше. Своей техникой я обязан именно игре босыми ногами».

После того сезона он наколошматил 31 мяч и добавил к ним 9 ассистов, а на то, чтобы забить, ему требовалось всего 3,5 удара. Даже Месси тогда нужно было больше. Переехав в «Суонси», Вильфрид стал трансферным рекордом «лебедей» и органично вписался в симпатичный клуб Микаэля Лаудрупа.

В первый же год африканец оформил 17 голов и добавил к ним четыре ассиста. Танец Фарелла переехал вместе с ним в Англию, и болельщики «Суонси» обожали своего нового форварда. Когда появлялись слухи об уходе нападающего из команды, они создавали петиции, в которых требовали не продавать его ни при каких обстоятельствах. Он был лучшим бомбардиром клуба, но продолжал лезть в главные креативщики – ивуариец обострял игру в одном темпе с главным мозговым центром «лебедей» Сигурдссоном. «Я никогда не работал с настолько талантливым форвардом», − лаконично подводил итог Микаэль Лаудруп.

Вильфрида отправляли на «Энфилд», но он переехал на «Этихад». 30 миллионов евро казались вполне приемлемой ценой за форварда, который за последние 2,5 сезона забил 57 раз. Казалось, вместе с Агуэро ивуариец составит совершенно смертоносный тандем и красиво расчистит клубу путь к очередному чемпионству. Но на деле все вышло немного иначе. «Сити» проиграл борьбу за титул «Челси», а Бони был не похож на самого себя.

Ивуариец часто отдавал передачи невпопад и губил непозволительно много моментов. Количество его ударов по воротам уменьшилось в полтора раза, обострять игру и идти в дриблинг он стал вдвое реже, а результативность упала в целых четыре раза. «Иногда обстоятельства складываются не так, как хотелось бы. Я играл пять лет, не получая травм, но с тех пор как перешел в «Сити», был вынужден пропустить немало матчей из-за повреждений. Что поделаешь? Я продолжу тренировки и борьбу за лучшие результаты», – уверял футболист.

Но шли занятия, за ними матчи, а результативность Бони не росла. Ивуариец терял уверенность в себе, хотя Пеллегрини ставил его в состав, так как был твердо уверен: Бони – игрок экстра-класса. Из хит-парадов самых значимых трансферов переход Вильфрида переместился в топы наиболее провальных. Пришедший в команду Гвардиола даже не собирался давать нападающему шанс и сразу отправил его в аренду в «Сток Сити». В Сток-он-Тренте собралась знатная команда списанных звезд: Аллен, Шакири, Афеллай и Мартинс Инди. Казалось, здесь Бони сможет восстановиться, но и на «Британии» он зачах, увязнув в психологических проблемах.

За десять матчей в АПЛ он забил два гола, теряя мяч чаще, чем за всю свою карьеру в Англии, и в 2017-м еще ни разу не вышел на поле. «Вилф – хороший игрок и славный парень, но ему немного не везет. Будем честны: он не забил столько, сколько он сам и я рассчитывали. Поэтому он был выведен из состава. Он разочарован тем, что сейчас происходит. Но до конца сезона у него еще будет возможность проявить себя», — тренер Марк Хьюз поддерживает африканца, как может.

Вильфрид, в свою очередь, не скрывает разочарования: «Я хочу знать, почему я не играю. Нынешняя ситуация абсолютно ненормальная – это бредовая ситуация. В последний раз главный тренер сказал мне, что я должен быть терпеливым. А что я должен терпеть? Я не знаю. Я не играю – и для этого нет причин. Жалею ли я, что согласился на аренду в «Сток»? Конечно, порой я задаюсь вопросом, зачем я вообще перешел сюда». Зимой Бони звали в Китай, но он остался, чтобы бороться за место в составе команды. Теперь ему остается только ждать шанса, который ему обещал Марк Хьюз.