Клуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»

«Нижний Новгород» договорился о переходе к нему от «Зенита» прав на голкипера Евгения Латышонка.

Экс-вратарь петербуржцев подписал с клубом Первой лиги контракт на 3 года.

«Евгений, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде! Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды!» – говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».

«Сине-бело-голубые желают вратарю удачи!» – написано в новости о трансфере на официальном сайте «Зенита».

Сообщалось, что сумма трансфера игрока в «Нижний Новгород» составляет 100 миллионов рублей. Ожидается, что текущий сезон вратарь проведет в «Балтике» на правах аренды без права выкупа.