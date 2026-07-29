Клуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»

«Нижний Новгород» договорился о переходе к нему от «Зенита» прав на голкипера Евгения Латышонка.
Экс-вратарь петербуржцев подписал с клубом Первой лиги контракт на 3 года.
«Евгений, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде! Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды!» – говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».
«Сине-бело-голубые желают вратарю удачи!» – написано в новости о трансфере на официальном сайте «Зенита».
Сообщалось, что сумма трансфера игрока в «Нижний Новгород» составляет 100 миллионов рублей. Ожидается, что текущий сезон вратарь проведет в «Балтике» на правах аренды без права выкупа.
- 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
- В составе петербуржцев он дважды становился обладателем Суперкубка (2024, 2026) и выиграл золотые медали чемпионата России (2025/26).
Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»