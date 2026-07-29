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Клуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»

Сегодня, 12:23
8

«Нижний Новгород» договорился о переходе к нему от «Зенита» прав на голкипера Евгения Латышонка.

Экс-вратарь петербуржцев подписал с клубом Первой лиги контракт на 3 года.

«Евгений, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде! Желаем успешной игры и как можно больше побед в составе нашей команды!» – говорится в сообщении «Нижнего Новгорода».

«Сине-бело-голубые желают вратарю удачи!» – написано в новости о трансфере на официальном сайте «Зенита».

Сообщалось, что сумма трансфера игрока в «Нижний Новгород» составляет 100 миллионов рублей. Ожидается, что текущий сезон вратарь проведет в «Балтике» на правах аренды без права выкупа.

  • 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
  • В составе петербуржцев он дважды становился обладателем Суперкубка (2024, 2026) и выиграл золотые медали чемпионата России (2025/26).

Источник: официальный сайт «Нижнего Новгорода»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Зенит Нижний Новгород Балтика Латышонок Евгений
Комментарии (8)
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Давид59
1785317658
Удачи ему! Хотя я не считаю, что он был плох. Семаку, конечно, виднее, он говорил, что Латышонок в нужный момент не спасал. Моё мнение - да, не спасал, но там, где он не спасал было тяжело спасти. Скорее у Семака наложился негатив с проигранного сезона 2024/2025 на моменты, когда Латышонок не спасал.
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Император 1
1785317734
Думаю, если удачно выступит, то Новгород продаст его в Балтику дороже.
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САДЫЧОК
1785317940
Он Спартаку нужен!
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andrei-sarap-yandex
1785318111
ЛАТЫШОНОК поймал звезду и не удержал её
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kvm
1785318308
выпихнули кукушонка...
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Бумбраш
1785318655
В очередной раз зинка гробит российских игроков..зинка срам российского футбола!!!
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