Бубнов: «Оренбург» никуда не вылетит, они являются фарм-клубом «Зенита»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре вингера Андрея Касаджикова, арендованном «Оренбургом» у «Зенита».

В матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он забил гол и сделал ассист. «Оренбург» победил со счетом 2:1.

«Ой, красавец! Вообще супер! Самое главное, во-первых, передача с углового, голевая, в стиле Сперцяна, Батракова, Месси, всех подряд. Это, конечно, наиграно. Потом принять в штрафной, двух человек обвести... Это лучший гол не только 1-го тура, но, может, и всего сезона.

Это знаешь, о чем говорит? Что «Оренбург» никуда не вылетит. Они являются фарм-клубом «Зенита». Они [«Зенит»] там будут молодых обстреливать, те с удовольствием – играть. Всем будет польза. Такие фарм-клубы во всем мире существуют», – сказал Бубнов.