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  • Бубнов: «Оренбург» никуда не вылетит, они являются фарм-клубом «Зенита»

Бубнов: «Оренбург» никуда не вылетит, они являются фарм-клубом «Зенита»

Сегодня, 11:11
18

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре вингера Андрея Касаджикова, арендованном «Оренбургом» у «Зенита».

В матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» он забил гол и сделал ассист. «Оренбург» победил со счетом 2:1.

«Ой, красавец! Вообще супер! Самое главное, во-первых, передача с углового, голевая, в стиле Сперцяна, Батракова, Месси, всех подряд. Это, конечно, наиграно. Потом принять в штрафной, двух человек обвести... Это лучший гол не только 1-го тура, но, может, и всего сезона.

Это знаешь, о чем говорит? Что «Оренбург» никуда не вылетит. Они являются фарм-клубом «Зенита». Они [«Зенит»] там будут молодых обстреливать, те с удовольствием – играть. Всем будет польза. Такие фарм-клубы во всем мире существуют», – сказал Бубнов.

  • 18-летний Касаджиков провел 1-й матч в РПЛ.
  • Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Зенит Касаджиков Андрей Бубнов Александр
Комментарии (18)
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Красногвардейчик
1785314132
В точку)))
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DMитрий
1785314656
Поэтому в том ЧР при борьбе за чемпионство нос в нос, Зенит решил не реализовывать 2 пенальти и слить им матч по братски? Геморройчик устроить себе. Сейчас самое время уже начать считать 100% 3-х очковые матчи, где Зениту подарят фарм клубы. Бубен точно уже начертил таблицу.
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Антрацитовый волхв
1785315071
Бред, но то, что ему поддаются — факт.
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Цугундeр
1785315280
Грустная "Родина".. А нам за что тогда такой "кормо-клуб"?)) Ни шерсти, ни мяса..)
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Taps
1785315375
Ложь и фейк.
Ответить
Император 1
1785315786
Зачем тогда весной Оренбург вынес Зенит, которому были нужны баллы, чтобы обогнать Краснодар.
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Дубина
1785315787
Зачем было это говорить если все все и так знают))) ЗПРФ....ТАБОР
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ПалкоВводецъ007
1785317558
Ага фарм! Только этот "фарм" частенько очки отнимал у Зенита. Стыдно за Спартак. САСПР! Гыгыгы
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subbotaspartak
1785319002
«Зенит» никуда не вылетит, они являются фарм-клубом «Оренбурга»
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ziborock
1785319084
Нам можно и не объяснять, мы это видели воочию!
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