Аршавин назвал игрока, который может попасть в «Зенит» в следующем сезоне

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о вингере Андрее Касаджикове, арендованном «Оренбургом».

«Если у Андрея Касаджикова всe сложится, он будет игроком «Зенита» со следующего сезона. Честно, я думал, что его и в этом году был смысл оставлять, просто выпусти его несколько раз на место Мостового и посмотри, тянет или нет. Но выбрали такую схему: он продлил контракт с «Зенитом» и ушел. Всe, что он мог дать «Зениту‑2», он дал.

Гол, который он забил «Ростову», – это нормальное явление для него. В более простых ситуациях, к сожалению, он иногда теряется и не знает, как завершить. Ты забиваешь такой бомбовый гол в Премьер‑лиге, и теперь будет большое внимание. Главное, чтобы это не сыграло злую шутку. Характер у него есть», – сказал Аршавин.