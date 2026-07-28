Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил один из эпизодов игры 1-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:3).

Он считает, что нападающий казанцев Мирлинд Даку нарушал правила перед своим голом.

«Я считаю, что Даку фолил на Тормене перед голом. Даку намеренно ему толкнул, а у Тормены не было опоры. Тормена прыгает, мимо летит мяч, его толкают настолько, чтобы он согнулся и не успел достать. Это влияет на эпизод. Конечно, это фол.

Когда борются друг с другом – это другое. Тормена идет играть головой, его толкают рукой. Человек, который смотрел на ВАР, не понимает сути игры в футбол», – сказал Аршавин.

На ВАР работал Василий Казарцев.