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  • Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол

Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол

Сегодня, 12:21
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил один из эпизодов игры 1-го тура РПЛ «Рубин»«Краснодар» (1:3).

Он считает, что нападающий казанцев Мирлинд Даку нарушал правила перед своим голом.

«Я считаю, что Даку фолил на Тормене перед голом. Даку намеренно ему толкнул, а у Тормены не было опоры. Тормена прыгает, мимо летит мяч, его толкают настолько, чтобы он согнулся и не успел достать. Это влияет на эпизод. Конечно, это фол.

Когда борются друг с другом – это другое. Тормена идет играть головой, его толкают рукой. Человек, который смотрел на ВАР, не понимает сути игры в футбол», – сказал Аршавин.

На ВАР работал Василий Казарцев.

  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.
  • Мирлинд Даку забил гол у «Рубина» на 12-й минуте. У «Краснодара» отличились Хуан Боселли на 45+6-й, Никита Кривцов на 53-й и Кристиан на 90+4-й.
  • Защитник казанцев Илья Рожков получил прямую красную карточку на 18-й минуте.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Аршавин Андрей Казарцев Василий Чистяков Артем
Комментарии (2)
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Император 1
1785233075
С судьёй согласен, только он липовую красную Рубину дал.
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Бумбраш
1785234565
Любой арбитер,что не свистит в пользу зинки считается чмом и ничтожеством
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