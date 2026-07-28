Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о командах, которые больше всего его впечатлили в 1-м туре РПЛ.
«Трудно назвать одну команду, поэтому я назову «Зенит», который разгромил «Акрон», «Спартак», который уверенно обыграл «Родину», «Ахмат», который по моему мнению выглядел лучше «Локомотива», ну и «Краснодар», который хоть и играл в большинстве, но надо было все равно забить. Они нашли свои шансы и победили.
«Зенит» просто в целом был в хорошем настроении, ушел тот нервяк прошлогодний, что надо было обязательно победить, плюс победили в концовке Суперкубка, поэтому на таком азарте. Ну и по классу «Зенит» выше, поэтому такая победа», – сказал Аршавин.
- «Зенит» крупно выиграл в гостях у «Акрона» со счетом 5:0, «Спартак» дома разгромил «Родину» 3:0, «Краснодар» на чужом поле победил «Рубин» 3:1, а «Ахмат» в Москве закончил ничьей 1:1 встречу с «Локомотивом».
- В матче за OLIMPBET Суперкубок России в Нижнем Новгороде «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» 1:1 и победил по пенальти 4:2.
Источник: «Матч ТВ»