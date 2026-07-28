Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о командах, которые больше всего его впечатлили в 1-м туре РПЛ.

«Трудно назвать одну команду, поэтому я назову «Зенит», который разгромил «Акрон», «Спартак», который уверенно обыграл «Родину», «Ахмат», который по моему мнению выглядел лучше «Локомотива», ну и «Краснодар», который хоть и играл в большинстве, но надо было все равно забить. Они нашли свои шансы и победили.

«Зенит» просто в целом был в хорошем настроении, ушел тот нервяк прошлогодний, что надо было обязательно победить, плюс победили в концовке Суперкубка, поэтому на таком азарте. Ну и по классу «Зенит» выше, поэтому такая победа», – сказал Аршавин.