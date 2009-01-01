- 3 марта
- 21:57 «Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
- 15:59 Текст Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку 4
- 1 марта
- 22:15 Слуцкий настаивает, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из «Рубина», а не из батумского «Динамо» 1
- 27 февраля
- 17:38 Ширяев: «Играл против Мозеса и Промеса. Не могу сказать, что космического уровня игроки» 5
- 25 февраля
- 23:58 Уридия: «Командам Первой лиги платят двойные-тройные премиальные даже за ничью против «Рубина»
- 14:28 «Рубин» расторг контракт с Чуперкой. Он провел в клубе девять месяцев
- 23 февраля
- 00:39 Фото «Рубин» спустя пять лет вернул Набиуллина
- 22 февраля
- 13:46 Кафанов рассказал, как «Рубин» отказался покупать Буффона в 2009 году
- 21 февраля
- 19:24 Фото Бывший тренер «Рубина» возглавил «Лидс» 2
- 17:21 Хвича сравнил Серию А и РПЛ 5
- 20 февраля
- 23:55 Президент «Наполи» рассказал, сколько «Рубин» требовал за Хвичу три года назад 12
- 18:47 «Рубин» начал закрывать долги перед 11 агентами
- 18:36 Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Лидс»
- 13:41 Набиуллин возвращается в «Рубин» спустя пять лет
- 12:20 Шведский клуб подал в суд на «Рубин» 2
- 10:53 Текст Игнашевич и «Балтика» рвутся в РПЛ, перестройка «Рубина» после Слуцкого – и другие интриги Первой лиги в весенней части сезона 6
- 01:35 Уткульбаев ответил на вопрос, соответствует ли «Рубин» уровню команды РПЛ 1
- 19 февраля
- 23:48 Федотов объяснил поражение ЦСКА в игре с «Рубином» на сборах 2
- 23:02 Бердыев впервые после ухода из «Рубина» в 2019 году посетил матч казанцев
- 19:51 Товарищеский матч. ЦСКА уступил «Рубину» из Первой лиги (0:2). До возобновления сезона 4 дня 3
- 16 февраля
- 18:09 «Рубин» хочет создать вторую команду в сезоне-2023/24 1
- 12:50 РФС запретил «Рубину» регистрировать новых футболистов
- 15 февраля
- 18:27 «Как Ельцин». Иванов рассказал, как Слуцкий уходил из «Рубина»
- 18:18 Рианчо: «В «Спартаке» была менее здоровая среда, чем в «Рубине» 3
- 14:02 Олег Иванов: «У меня самый большой тренерский потенциал в России» 4
- 10:16 Олег Иванов: «Если Промеса признают преступником, он должен перестать играть за «Спартак» 22
- 08:34 Олег Иванов: «С чего бы эпоха Дзюбы должна подойти к концу?» 4