Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Рубин
|2:0
|Нефтехимик
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|12:00
|Уфа
|1:2
|Рубин
|18 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:00
|Рубин
|0:0
|Енисей
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Динамо Мх
|0:1
|Рубин
|16 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Рубин
|3:3
|Балтика
|15 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Акрон
|0:0
|Рубин
|14 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Рубин
|5:2
|Краснодар-2
|13 тур
|9 октября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|1:2
|Рубин
|12 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Рубин
|1:2
|Арсенал
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Шинник
|1:0
|Рубин
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Рубин
|3:2
|Волгарь
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:2
|Рубин
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:00
|Рубин
|2:2
|Алания
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Рубин
|1:1
|КАМАЗ
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|12:45
|Волга
|1:2
|Рубин
|5 тур
|15 августа, понедельник
|19:30
|Рубин
|3:0
|Кубань
|4 тур
|8 августа, понедельник
|18:00
|Нефтехимик
|2:2
|Рубин
|3 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Рубин
|0:0
|Уфа
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|13:00
|Енисей
|3:2
|Рубин
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Рубин
|2:0
|Родина