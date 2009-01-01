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    Рубин - результаты

    Город Казань
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт www.rubin-kazan.ru
    Стадион Ак Барс Банк Арена
    Тренер Юрий Уткульбаев
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 15:00 Рубин 2:0 Нефтехимик
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 12:00 Уфа 1:2 Рубин
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Рубин 0:0 Енисей
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 0:1 Рубин
    16 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Рубин 3:3 Балтика
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Акрон 0:0 Рубин
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Рубин 5:2 Краснодар-2
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 1:2 Рубин
    12 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Рубин 1:2 Арсенал
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Шинник 1:0 Рубин
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Рубин 3:2 Волгарь
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 14:00 Велес 1:2 Рубин
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Рубин 2:2 Алания
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 18:00 Рубин 1:1 КАМАЗ
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 12:45 Волга 1:2 Рубин
    5 тур
    		15 августа, понедельник 19:30 Рубин 3:0 Кубань
    4 тур
    		8 августа, понедельник 18:00 Нефтехимик 2:2 Рубин
    3 тур
    		1 августа, понедельник 20:00 Рубин 0:0 Уфа
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 13:00 Енисей 3:2 Рубин
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 18:00 Рубин 2:0 Родина
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