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РПЛ 2026/2027
Команды
Рубин
Расписание
€ 47,25 млн
Рубин - расписание матчей
Казань
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Сайт:
http://www.rubin-kazan.ru
Тренер:
Олег Кузьмин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
21.11 | 17:30
Рубин
- : -
Зенит
25.11 | 20:30
Рубин
- : -
Родина
28.11 | 14:00
Рубин
- : -
Акрон
06.12 | 19:30
Краснодар
- : -
Рубин
27.02 | 19:00
Динамо
- : -
Рубин
06.03 | 19:00
Ахмат
- : -
Рубин
13.03 | 19:00
Рубин
- : -
Ростов
20.03 | 19:00
Рубин
- : -
Спартак
03.04 | 18:00
Оренбург
- : -
Рубин
10.04 | 18:00
Динамо Мх
- : -
Рубин
17.04 | 18:00
Рубин
- : -
Балтика
24.04 | 18:00
Рубин
- : -
Локомотив
01.05 | 18:00
Факел
- : -
Рубин
08.05 | 18:00
Крылья Советов
- : -
Рубин
15.05 | 18:00
Рубин
- : -
ЦСКА
22.05 | 18:00
Рубин
- : -
Родина
29.05 | 18:00
Зенит
- : -
Рубин
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