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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Волга
Рубин - Волга: обзор матча 12 марта 2023
Рубин
12.03.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Волга
3'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Волга
90'
Желтая карточка
Г. Паскин
Замена
М. Апшацев
️️️️
В. Лисакович
86'
Замена
Д. Митков
️️️️
Д. Фамейе
86'
Желтая карточка
Р. Ашурматов
83'
Желтая карточка
Д. Фамейе
74'
73'
Замена
В. Соломаха
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
А. Ломовицкий
67'
57'
Замена
Г. Паскин
️️️️
Д. Рахманов
57'
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
Е. Данилкин
Желтая карточка
А. Попов
56'
Желтая карточка
А. Мартынович
56'
Вторая желтая
И. Горбунов
49'
46'
Замена
М. Туре
️️️️
Б. Билалов
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Д. Камлашев
Желтая карточка
А. Грицаенко
45'
+2
44'
Желтая карточка
А. Дашаев
Желтая карточка
И. Горбунов
20'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
А. Дзагоев
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Лисакович
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Рубин
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
87
Герман Паскин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
11
Момо Туре
ЦФ
4-2-2-2
99
Дюпин
14
Мартынович
2
Тесленко
27
Грицаенко
70
Кабутов
21
Зотов
66
Дзагоев
17
Горбунов
18
Попов
7
Фамейе
99
Лисакович
3-1-2-3-1
1
Климович
15
Данилкин
4
Дашаев
95
Магомадов
5
Морозов
22
Рахманов
23
Махмутов
8
Рахманов
10
Кирсанов
9
Камлашев
9
Билалов
Ломовицкий
5
Ашурматов
5
Ашурматов
Ломовицкий
99
Лисакович
6
Апшацев
6
Апшацев
99
Лисакович
66
Дзагоев
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
66
Дзагоев
7
Фамейе
45
Митков
45
Митков
7
Фамейе
10
Кирсанов
13
Соломаха
13
Соломаха
10
Кирсанов
9
Билалов
11
Туре
11
Туре
9
Билалов
9
Камлашев
22
Ефремов
22
Ефремов
9
Камлашев
15
Данилкин
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
15
Данилкин
22
Рахманов
87
Паскин
87
Паскин
22
Рахманов
Остались в запасе
Рубин
Волга
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
31
Александр Беленов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
12
Владимир Марухин
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Рубин - Волга
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Находка)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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