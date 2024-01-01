январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Россия. Кубок (2023/2024). Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Химки
- : -
Краснодар
Не начался
Россия. Кубок (2023/2024). Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
ЦСКА
- : -
Ростов
Не начался
Россия. Кубок (2023/2024). Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Волгарь
- : -
Ахмат
Не начался
Родина
- : -
Урал
Не начался
Россия. Кубок (2023/2024). Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Зенит
- : -
Динамо
Не начался
Россия. Кубок (2023/2024). Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
СКА-Хабаровск
- : -
Сочи
Не начался
Россия. Кубок (2023/2024). Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
Спартак
- : -
Оренбург
Не начался
Локомотив
- : -
Балтика
Не начался