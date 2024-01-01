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Футбол онлайн - Россия. Кубок

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Россия. Кубок (2023/2024). Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
12 марта, 18:00
Химки
- : -
Краснодар
Не начался
П1
4.8
Х
3.85
П2
1.7
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Россия. Кубок (2023/2024). Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
12 марта, 20:15
ЦСКА
- : -
Ростов
Не начался
П1
1.75
Х
3.6
П2
4.9
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Россия. Кубок (2023/2024). Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
13 марта, 15:30
Волгарь
- : -
Ахмат
Не начался
П1
6.3
Х
3.85
П2
1.58
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13 марта, 18:00
Родина
- : -
Урал
Не начался
П1
3.95
Х
3.55
П2
1.95
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Россия. Кубок (2023/2024). Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
13 марта, 20:15
Зенит
- : -
Динамо
Не начался
П1
1.8
Х
3.7
П2
4.5
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Россия. Кубок (2023/2024). Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
14 марта, 12:00
СКА-Хабаровск
- : -
Сочи
Не начался
П1
3.75
Х
3.45
П2
2.02
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Россия. Кубок (2023/2024). Путь РПЛ 1/4 финала, ответный матч
14 марта, 18:00
Спартак
- : -
Оренбург
Не начался
П1
1.68
Х
3.75
П2
5.3
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14 марта, 18:00
Локомотив
- : -
Балтика
Не начался
П1
1.8
Х
3.65
П2
4.5
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