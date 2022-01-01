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FONBET Кубок России 2026/2027
Футбольные стадионы
Кубок России 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Лукойл Арена
Москва
45 360
2
Газпром Арена
Санкт-Петербург
67 800
3
ВЭБ Арена
Москва
30 000
4
РЖД-Арена
Москва
28 800
5
ВТБ Арена
Москва
25 716
6
Ozon Арена
Краснодар
36 260
7
Ростов Арена
Ростов-на-Дону
43 702
8
Ак Барс Банк Арена
Казань
45 105
9
Солидарность Арена
Самара
44 918
10
Ахмат-Арена
Грозный
30 000
11
Арена-Химки
Химки
18 636
12
Газовик
Ростоши
4 800
13
Арсенал
Тула
20 048
14
Ростех Арена
Калининград
35 015
15
Факел
Воронеж
10 052
16
Звезда
Пермь
17 000
17
Анжи-Арена
Махачкала
31 000
18
Мордовия Арена
Саранск
45 015
19
Петровский
Санкт-Петербург
21 504
20
Шинник
Ярославль
22 990
21
им. С.Билимханова
Грозный
10 200
22
Динамо
Брянск
10 100
23
Динамо
Владивосток
10 000
24
Геолог
Тюмень
13 057
25
Центральный
Астрахань
21 000
26
Арена Чертаново
Москва
4 000
27
Локомотив
Саратов
15 500
28
Спартак
Новосибирск
12 500
29
Трудовые Резервы
Курск
11 329
30
Текстильщик
Иваново
9 565
31
Москвич
Москва
4 200
32
Сатурн
Раменское
16 500
33
Спартак
Нальчик
18 000
34
Красная Звезда
Омск
5 000
35
Локомотив
Батайск
1 500
36
Локомотив
Нижний Новгород
17 856
37
Салют
Долгопрудный
н/д
38
Центральный
Пятигорск
10 300
39
Нова Арена
Санкт-Петербург
950
40
Металлург
Липецк
14 940
41
Россия
Киров
3 000
42
Знамя
Ногинск
2 500
43
Салют
Белгород
12 000
44
им. Виктора Лосева
Муром
2 100
45
Химик
Дзержинск
5 266
46
Труд
Миасс
3 000
47
Орбита
Калуга
750
48
Юность
Тверь
650
49
Динамо
Ставрополь
15 900
50
Янтарь
Москва
2 000
1
2
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