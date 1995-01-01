Россия. Кубок

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Иван Сергеев
|Зенит
|10
|5
|0
|0.50
|2
|Тимур Сулейманов
|Локомотив, Пари НН
|7
|5
|1
|0.71
|3
|Дмитрий Барков
|Арсенал, Балтика
|2
|4
|0
|2.00
|4
|Александр Соболев
|Спартак
|6
|4
|1
|0.67
|5
|Федор Чалов
|ЦСКА
|9
|4
|2
|0.44
|6
|Саид Алиев
|СКА-Хабаровск
|1
|3
|0
|3.00
|7
|Максим Турищев
|Родина
|3
|3
|0
|1.00
|8
|Эдгар Севикян
|Пари НН
|6
|3
|0
|0.50
|9
|Владимир Ильин
|Ахмат
|7
|3
|0
|0.43
|10
|Иван Олейников
|Ахмат
|7
|3
|0
|0.43
|11
|Матео Кассьерра
|Зенит
|7
|3
|0
|0.43
|12
|Вячеслав Грулев
|Динамо
|8
|3
|0
|0.38
|13
|Наир Тикнизян
|Локомотив
|8
|3
|0
|0.38
|14
|Анхело Энрикес
|Балтика
|9
|3
|0
|0.33
|15
|Тамерлан Мусаев
|ЦСКА, Балтика
|10
|3
|0
|0.30
|16
|Джон Кордоба
|Краснодар
|5
|3
|1
|0.60
|17
|Альбек Гонгапшев
|СКА-Хабаровск
|1
|2
|0
|2.00
|18
|Артем Погосов
|Акрон
|1
|2
|0
|2.00
|19
|Андрес Понсе
|Акрон
|2
|2
|0
|1.00
|20
|Амур Калмыков
|Родина
|2
|2
|0
|1.00
|21
|Педро
|Зенит
|2
|2
|0
|1.00
|22
|Александр Кокшаров
|Краснодар
|3
|2
|0
|0.67
|23
|Мохаммад Горбани
|Оренбург
|3
|2
|0
|0.67
|24
|Квинси Промес
|Спартак
|4
|2
|0
|0.50
|25
|Тимур Касимов
|Химки
|4
|2
|0
|0.50
|26
|Годфред Клуцей
|2DROTS
|4
|2
|0
|0.50
|27
|Николай Комличенко
|Ростов
|5
|2
|0
|0.40
|28
|Владислав Сарвели
|Локомотив
|5
|2
|0
|0.40
|29
|Срджан Бабич
|Спартак
|5
|2
|0
|0.40
|30
|Гленн Бейл
|Крылья Советов
|5
|2
|0
|0.40
|31
|Андрей Егорычев
|Урал
|6
|2
|0
|0.33
|32
|Мохамед Конате
|Ахмат
|6
|2
|0
|0.33
|33
|Максим Максимов
|Факел
|6
|2
|0
|0.33
|34
|Леон Классен
|Спартак
|6
|2
|0
|0.33
|35
|Бителло
|Динамо
|6
|2
|0
|0.33
|36
|Александр Юшин
|Родина, Урал
|7
|2
|0
|0.29
|37
|Гильерме Шеттине
|Урал
|7
|2
|0
|0.29
|38
|Константин Тюкавин
|Динамо
|7
|2
|0
|0.29
|39
|Кади Боржес
|Краснодар
|7
|2
|0
|0.29
|40
|Федор Смолов
|Динамо
|8
|2
|0
|0.25