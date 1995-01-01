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    Бомбардиры Россия. Кубок

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Иван Сергеев Зенит 10 5 0 0.50
    2 Тимур Сулейманов Локомотив, Пари НН 7 5 1 0.71
    3 Дмитрий Барков Арсенал, Балтика 2 4 0 2.00
    4 Александр Соболев Спартак 6 4 1 0.67
    5 Федор Чалов ЦСКА 9 4 2 0.44
    6 Саид Алиев СКА-Хабаровск 1 3 0 3.00
    7 Максим Турищев Родина 3 3 0 1.00
    8 Эдгар Севикян Пари НН 6 3 0 0.50
    9 Владимир Ильин Ахмат 7 3 0 0.43
    10 Иван Олейников Ахмат 7 3 0 0.43
    11 Матео Кассьерра Зенит 7 3 0 0.43
    12 Вячеслав Грулев Динамо 8 3 0 0.38
    13 Наир Тикнизян Локомотив 8 3 0 0.38
    14 Анхело Энрикес Балтика 9 3 0 0.33
    15 Тамерлан Мусаев ЦСКА, Балтика 10 3 0 0.30
    16 Джон Кордоба Краснодар 5 3 1 0.60
    17 Альбек Гонгапшев СКА-Хабаровск 1 2 0 2.00
    18 Артем Погосов Акрон 1 2 0 2.00
    19 Андрес Понсе Акрон 2 2 0 1.00
    20 Амур Калмыков Родина 2 2 0 1.00
    21 Педро Зенит 2 2 0 1.00
    22 Александр Кокшаров Краснодар 3 2 0 0.67
    23 Мохаммад Горбани Оренбург 3 2 0 0.67
    24 Квинси Промес Спартак 4 2 0 0.50
    25 Тимур Касимов Химки 4 2 0 0.50
    26 Годфред Клуцей 2DROTS 4 2 0 0.50
    27 Николай Комличенко Ростов 5 2 0 0.40
    28 Владислав Сарвели Локомотив 5 2 0 0.40
    29 Срджан Бабич Спартак 5 2 0 0.40
    30 Гленн Бейл Крылья Советов 5 2 0 0.40
    31 Андрей Егорычев Урал 6 2 0 0.33
    32 Мохамед Конате Ахмат 6 2 0 0.33
    33 Максим Максимов Факел 6 2 0 0.33
    34 Леон Классен Спартак 6 2 0 0.33
    35 Бителло Динамо 6 2 0 0.33
    36 Александр Юшин Родина, Урал 7 2 0 0.29
    37 Гильерме Шеттине Урал 7 2 0 0.29
    38 Константин Тюкавин Динамо 7 2 0 0.29
    39 Кади Боржес Краснодар 7 2 0 0.29
    40 Федор Смолов Динамо 8 2 0 0.25
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