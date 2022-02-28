Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Родина
Артем Максименко
€ 1,20 млн
Артем Максименко
Родина
27 мая 1998 (28)
#9 | Полузащитник
178 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
РПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
11 сентября
2
Фото
Символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
18 августа
3
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
15 августа
7
Форвард «Балтики» Максименко: «В РПЛ достаточно посредственных иностранцев. Без лимита их было бы еще больше»
2022.02.28 16:33
3
«Балтика» арендовала у «Урала» Максименко
2022.01.19 19:51
Полузащитник «Урала» Максименко близок к переходу в «Крылья Советов» (Sport24)
2021.12.29 16:19
Товарищеский матч. Новичок Максименко помог «Уралу» обыграть «Краснодар-2»
2021.01.22 19:13
Фото
«Урал» купил у «Велеса» Максименко
2021.01.16 08:54
«Чемпионат»: «Урал» договорился о переходах полузащитников «Велеса» и «СКА-Хабаровска»
2021.01.09 13:51
1
Лучший бомбардир «Велеса» близок к переходу в «Урал»
2021.01.05 14:55
2
«Чемпионат»: «Локомотив», «Ахмат», «Химки» и «Урал» – претенденты на Максименко из «Велеса»
2020.12.04 13:20
Главные новости
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
5
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
1
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
1
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
5
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
«Краснодар» принял решение по экс-игроку сборной Англии
13:37
Бубнов оценил шансы «Спартака» и «Динамо» на победу в РПЛ
13:26
Стал известен 3-й претендент на место Альбы в «Ростове»
13:17
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+