Форвард «Балтики» Максименко: «В РПЛ достаточно посредственных иностранцев. Без лимита их было бы еще больше»

Нападающий «Балтики» Артем Максименко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Если легионер играет в России, он должен быть на три головы сильнее российского игрока на этой позиции. А у нас в Премьер-лиге достаточно посредственных иностранцев.

Иногда складывается ощущение, что, если бы лимита не было, то ещe больше недостаточно качественных легионеров мы бы видели в нашем футболе. Если в итоге смягчат лимит, то конкуренция будет выше для наших футболистов.

Главное, чтобы легионеры не стали хуже россиян в составах», – сказал Максименко.