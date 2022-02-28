Форвард «Балтики» Максименко: «В РПЛ достаточно посредственных иностранцев. Без лимита их было бы еще больше»

Нападающий «Балтики» Артем Максименко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
«Если легионер играет в России, он должен быть на три головы сильнее российского игрока на этой позиции. А у нас в Премьер-лиге достаточно посредственных иностранцев.
Иногда складывается ощущение, что, если бы лимита не было, то ещe больше недостаточно качественных легионеров мы бы видели в нашем футболе. Если в итоге смягчат лимит, то конкуренция будет выше для наших футболистов.
Главное, чтобы легионеры не стали хуже россиян в составах», – сказал Максименко.
- РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.
- На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.
- Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.
- Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».
Источник: Metaratings