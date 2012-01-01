Форвард «Балтики» Максименко: «В РПЛ достаточно посредственных иностранцев. Без лимита их было бы еще больше»

Нападающий «Балтики» Артем Максименко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Если легионер играет в России, он должен быть на три головы сильнее российского игрока на этой позиции. А у нас в Премьер-лиге достаточно посредственных иностранцев.

Иногда складывается ощущение, что, если бы лимита не было, то ещe больше недостаточно качественных легионеров мы бы видели в нашем футболе. Если в итоге смягчат лимит, то конкуренция будет выше для наших футболистов.

Главное, чтобы легионеры не стали хуже россиян в составах», – сказал Максименко.

РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.

На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.

Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».

«Балтика» арендовала у «Урала» Максименко

Полузащитник «Урала» Максименко близок к переходу в «Крылья Советов» (Sport24)

Товарищеский матч. Новичок Максименко помог «Уралу» обыграть «Краснодар-2»