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    Форвард «Балтики» Максименко: «В РПЛ достаточно посредственных иностранцев. Без лимита их было бы еще больше»

    Нападающий «Балтики» Артем Максименко высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Если легионер играет в России, он должен быть на три головы сильнее российского игрока на этой позиции. А у нас в Премьер-лиге достаточно посредственных иностранцев.

    Иногда складывается ощущение, что, если бы лимита не было, то ещe больше недостаточно качественных легионеров мы бы видели в нашем футболе. Если в итоге смягчат лимит, то конкуренция будет выше для наших футболистов.

    Главное, чтобы легионеры не стали хуже россиян в составах», – сказал Максименко.

    • РФС согласовал с Министерством спорта лимит по схеме 13 иностранцев + 12 россиян в заявке.
    • На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров, а 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.
    • Изменения, вероятно, вступят в силу со следующего сезона.
    • Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8+17».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2601

      nemolod 2 часа назад

      А теперь и лимит не потребуется-подавляющее большинство легионеров сами все разбегутся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2417

      Play 6 часов назад

      А посредственных россиян у нас ещё больше, и лимит на это никак не влияет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23636

      bset 6 часов назад

      Форвард Балтики. Наверное, игрок уровня сборной))

      0
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      Рейтинг: +45

      Akarin 6 часов назад

      Форварда Балтики забыли спросить.

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