Сперцян прошел медобследование перед трансфером в новый клуб

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян успешно прошел медицинское обследование перед трансферо в саудовский «Аль-Ахли».
Медосмотр состоялся в клинике в Лиссабоне вечером 6 июля.
Игрок в ближайшее время должен подписать контракт с новым клубом.
- Сообщалось, что «Краснодар» продаст Сперцяна в «Аль-Ахли» за 25 миллионов евро.
- Игрок «быков» будет зарабатывать 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Он подпишет договор с саудовским клубом по схеме «3+1».
- 26‑летний Сперцян сыграл в 42 матчах за «Краснодар» в минувшем сезоне, забил 14 мячей и сделал 18 ассистов.
Источник: Arriyadiyah