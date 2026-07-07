Сперцян прошел медобследование перед трансфером в новый клуб

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян успешно прошел медицинское обследование перед трансферо в саудовский «Аль-Ахли».

Медосмотр состоялся в клинике в Лиссабоне вечером 6 июля.

Игрок в ближайшее время должен подписать контракт с новым клубом.