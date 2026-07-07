Анчелотти дал понять, останется ли в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился эмоциям после вылета команды с ЧМ-2026.
«Сегодня нам очень больно. Но уверенность в том, что мы строим, остается неизменной. Мы продолжим работать над нашей сборной. Всегда вместе. Всегда Бразилия!» – написал Анчелотти.
- Бразилия проиграла Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
- 67-летний Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с 26 мая 2025 года.
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Источник: страница Карло Анчелотти в соцсети X