ЦСКА предложили подписать Икарди

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин порекомендовал команде подписать свободного агента Мауро Икарди.

«Бросилось в глаза, что Кисляк начал опускаться пятым защитником, скоро Баринов должен выздороветь, может быть, появятся новые игроки. Многое в этом вопросе зависит от финансовой составляющей. Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу.

Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки», – сказал Масалитин.