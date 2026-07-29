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ЦСКА предложили подписать Икарди

Сегодня, 17:11

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин порекомендовал команде подписать свободного агента Мауро Икарди.

«Бросилось в глаза, что Кисляк начал опускаться пятым защитником, скоро Баринов должен выздороветь, может быть, появятся новые игроки. Многое в этом вопросе зависит от финансовой составляющей. Пулять деньги просто так и покупать кого-то ради покупки не стоит. Надо выбирать того, кто действительно принесет команде пользу.

Недавно, к примеру, Икарди стал свободным агентом, он проявляет себя во всех чемпионатах. Да, он уже в возрасте, но, возможно, его стоит заинтересовать. Есть и другие молодые, перспективные игроки», – сказал Масалитин.

  • Сезон РПЛ стартовал 24 июля.
  • Икарди свободный агент после ухода из «Галатасарая».
  • Сейчас Мауро ищут варианты.

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Источник: «Р-Спорт»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай ЦСКА Икарди Мауро
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