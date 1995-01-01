- 3 марта
- 21:04 Фото «Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика 10
- 1 марта
- 22:27 В «Динамо» рассказали, почему Захарян не перешел в «Галатасарай»
- 19:00 Отец Захаряна прокомментировал новость, что Арсен отказался от «Галатасарая» из-за него
- 15:47 Фото Ванда выложила фото без макияжа 8
- 12:08 В Турции сообщили, что Захарян и его семья в день матча с «Крыльями» встретятся с «Галатасараем»
- 28 февраля
- 23:34 Стала известна причина, по которой сорвался переход Захаряна в «Галатасарай». Контракт уже был согласован 4
- 24 февраля
- 22:10 Черчесов дал совет Захаряну. Игрока хочет купить «Галатасарай» 3
- 19:59 Захарян еще может перейти в «Галатасарай». Руководство клуба встретится с семьей игрока 1
- 23 февраля
- 13:57 Текст Два игрока из топ-клубов РПЛ могли уехать в Турцию. Но их трансферы сорвались 1
- 21 февраля
- 16:58 Отец Захаряна объяснил, почему Арсен отказал «Галатасараю» 2
- 12:54 Захарян: «Не рассматриваю переход в «Галатасарай» по личным причинам» 17
- 12:26 «Галатасарай» хочет купить Захаряна, чтобы перепродать в Европу после окончания СВО (Sport24) 2
- 12:15 «Можете поставить точку». Отец Захаряна рассказал, перейдет ли Арсен в «Галатасарай» 3
- 11:56 Стало известно, где сейчас находится Захарян, которым интересуется «Галатасарай»
- 11:49 Брат Захаряна рассказал, действительно ли Арсен переходит из «Динамо» в «Галатасарай»
- 11:12 Захарян не хочет играть в Турции из-за своего происхождения (Андрей Панков)
- 10:49 Захарян в шаге от перехода в «Галатасарай». Стала известна его зарплата в турецком клубе 2
- 10:25 «Динамо» приняло предложение «Галатасарая» о трансфере Захаряна за 13+2 миллиона (Fotomac)
- 20 февраля
- 23:16 Стали известны условия перехода Захаряна из «Динамо» в «Галатасарай» 1
- 22:11 В «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном 4
- 21:19 «Динамо» согласилось продать «Галатасараю» Захаряна (Gezen Dokuz) 3
- 16:41 «Галатасарай» не собирается платить за Захаряна больше 11 миллионов
- 12:27 В Турции рассказали, кому Захарян заявил о желании уйти в «Галатасарай» 5
- 11:34 «Галатасарай» сделал новое предложение «Динамо» по Захаряну 5
- 10:43 В «Динамо» отреагировали на слова Захаряна о желании перейти в «Галатасарай» 3
- 10:10 Захарян: «Очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, трансфер состоится» 2
- 17 февраля
- 22:59 Стало известно, сколько Захарян хочет зарабатывать в «Галатасарае» 2
- 17:55 Переходом Захаряна в «Галатасарай» занимается агент, привозивший в Турцию Это'О, Насри и Гомеса 3
- 16 февраля
- 13:39 Кавазашвили: «Захарян достоин большего, чем «Галатасарай» 2
- 09:09 Футболисты «Галатасарая» отказались от месячной зарплаты, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Турции 2