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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
€ 403 млн
Галатасарай
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Рамс Парк
Сайт:
http://www.galatasaray.org/
Тренер:
Окан Бурук
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Турецкий журналист: «На самом деле у Батракова не было голевой передачи»
Вчера, 17:22
Губерниев сказал, кем станет Батраков в «Галатасарае»
Вчера, 12:47
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
Вчера, 10:21
1
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
Вчера, 02:53
2
Видео
«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
13 сентября
2
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
13 сентября
3
«Галатасарай» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
13 сентября
4
Батракову предрекли борьбу за «Золотой мяч»
12 сентября
2
«Галатасарай» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
12 сентября
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
12 сентября
14
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
11 сентября
3
Батраков рассказал о трудностях акклиматизации в Турции
10 сентября
1
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
10 сентября
5
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10 сентября
4
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
10 сентября
4
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
10 сентября
8
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
10 сентября
4
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
10 сентября
8
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
9 сентября
7
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
9 сентября
6
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
9 сентября
10
«Спортинг» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
9 сентября
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Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
9 сентября
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