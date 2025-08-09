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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Окан Бурук
Окан Бурук
Галатасарай
Турция
19 октября 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Видео
Тренер «Галатасарая» прокомментировал игру Батракова в матче ЛЧ, где Алексей оформил дубль
Вчера, 00:39
2
Тренер «Галатасарая» оценил профессионализм Батракова
22 октября
Тренер «Галатасарая» прокомментировал гол Батракова в ворота «Лилля»
22 октября
2
Тренер «Галатасарая» в восторге от Батракова
18 октября
3
Тренер «Галатасарая» прокомментировал разгром от «Барселоны»
14 октября
Тренер «Галатасарая» объяснил замену Батракова
14 октября
4
В «Галатасарае» изменят роль Батракова на поле
30 сентября
3
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
21 сентября
5
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
14 сентября
2
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
5 сентября
1
Тренер «Галатасарая» сделал заявление о трансфере Батракова
21 августа
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
15 августа
1
«Галатасарай» улучшил предложение по Батракову
5 августа
16
Тренер «Галатасарая» прокомментировал разгром «Ювентуса»
18 февраля
1
Тренеру «Галатасарая» не понравился вариант с Сафоновым
2025.08.09 10:57
5
Тренер «Галатасарая» одобрил покупку одного из главных талантов РПЛ
2025.08.06 17:17
9
Тренер «Галатасарая» рассказал, какие увечья нанес ему Моуринью
2025.04.08 18:28
8
Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»
2025.04.05 23:35
3
Заявление «Галатасарая» о скандале с участием Моуринью
2025.04.04 21:56
2
Заявление «Фенербахче» об инциденте с Моуринью и тренером «Галатасарая»
2025.04.04 00:24
Тренер «Галатасарая» высказался об инциденте с Моуринью – португалец схватил его за нос
2025.04.03 21:53
2
Вице-президент «Галатасарая» возмущен поступком Моуринью: «Это атака на турецкий футбол»
2025.04.03 14:46
4
Фото
Моуринью схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета из Кубка Турции
2025.04.03 00:49
1
Губерниев предложил назначить в «Спартак» не Бурука, а Бурунова
2024.04.21 11:06
4
Бывший игрок «Интера» может возглавить «Спартак»
2024.04.21 10:43
7
Игрок «Галатасарая» разругался с тренером из-за гамбургеров
2023.10.31 23:46
Тренер «Галатасарая» хочет видеть Чалова в команде
2023.07.01 17:12
1
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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