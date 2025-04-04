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Заявление «Галатасарая» о скандале с участием Моуринью

Вчера, 21:56
3

«Галатасарай» осудил поведение главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью.

  • В среду команды встречались в 1/4 финала Кубка Турции.
  • «Фенербахче» дома проиграл со счетом 1:2.
  • После финального свистка Моуринью прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»
  • Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.
  • «Фенербахче» обвинил Бурука в провокации.

«Ущерб, который наносит футболу нашей страны тренер, приехавший с надеждой внести свой вклад в турецкий футбол, растет как лавина в последние восемь месяцев.

Нам жаль, что вместо извинений от этого человека, известного в мире футбола подобными недостойными поступками, мы столкнулись с необходимостью отвечать на заявление, похожее на насмешку над турецкими любителями футбола.

Помоги Бог тому, кому пришлось оправдывать эту постыдную атаку, которую узрел весь мир, ради того, чтобы тренер был наказан не так строго.

Мы с грустью смотрим на ту жалкую ситуацию, в которой находятся пытавшиеся вчера читать нам нравоучения. Нам в очередной раз стыдно за них и за турецкий футбол», – говорится в заявлении «Галатасарая».

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Источник: сайт «Галатасарая»
Турция. Суперлига Галатасарай Фенербахче Моуринью Жозе Бурук Окан
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Комментарии (3)
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феникS
1743794112
Зачем схватил за нос ?
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1743798525
Особенный
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