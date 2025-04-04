Заявление «Фенербахче» об инциденте с Моуринью и тренером «Галатасарая»

«Фенербахче» встал на защиту главного тренера Жозе Моуринью, на которого обрушились с критикой после дерби с «Галатасараем».

В среду команды встречались в 1/4 финала Кубка Турции.

«Фенербахче» дома проиграл со счетом 1:2.

После финального свистка Моуринью прямо на поле схватил за нос тренера «Галатасарая»

Окан Бурук упал на газон, где пролежал несколько секунд, держась за лицо.

«Это наше объяснение по инциденту с Оканом Буруком, который вчера после матча под предлогом рукопожатия с арбитрами подошел к Моуринью, когда Жозе общался с судьями, спровоцировал нашего тренера жестами и риторикой и осмелился сделать неуважительный жест рукой.

После того, как наш тренер на мгновение дотронулся до его носа в ответ на эти провокации, упомянутый человек картинно рухнул на землю.

Неуважительные слова и действия этого человека, который профессионально рухнул на землю, как будто его застрелили, вдобавок к его спланированным и чрезмерным провокациям, зафиксированы на видео.

Всем понятна бессмысленность действий человека, который упал на землю и корчился в течение нескольких секунд из-за того, что к его носу прикоснулись.

Очевидно, что человек, который падал на землю, будучи футболистом, решил продолжать это делать и во время тренерской карьеры, и такое поведение характерно для него.

Очевидно, что оценка отвратительных провокаций и того, что произошло после них, не должна быть однобокой, а должна основываться на причинно-следственной связи», – говорится в заявлении «Фенербахче».