Тренер «Галатасарая» прокомментировал разгром «Ювентуса»

Главный ренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (5:2).
«Это был незабываемый матч как для нашей истории, так и для истории турецкого футбола. Соперник – очень большой клуб. Мы чрезвычайно хорошо боролись.
Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших европейских клубов. Это действительно так. Однако, к сожалению, я должен сказать, что нам нужно быть лучше в некоторых матчах, где мы фавориты. Мы способны этого добиться», – сказал Бурук.
- Голы у «Галатасарая» забили Габрэил Сара на 15-й минуте, Ноа Ланг на 49-й и 75-й, Дэвинсон Санчес на 60-й и Саша Боэ на 86-й. У «Ювентуса» отличился Тен Коопмейнерс на 16-й и 32-й минутах.
- Ответный матч пройдет в Турине 25 февраля.
Источник: официальный сайт УЕФА