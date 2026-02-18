Тренер «Галатасарая» прокомментировал разгром «Ювентуса»

Главный ренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о первом стыковом матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (5:2).

«Это был незабываемый матч как для нашей истории, так и для истории турецкого футбола. Соперник – очень большой клуб. Мы чрезвычайно хорошо боролись.

Мы особенно мотивированы и играем лучше в матчах против больших европейских клубов. Это действительно так. Однако, к сожалению, я должен сказать, что нам нужно быть лучше в некоторых матчах, где мы фавориты. Мы способны этого добиться», – сказал Бурук.