Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Карседо в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главному тренеру команды Хуану Карлосу Карседо для достижения результата нужно проработать минимум полгода.

«Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать какое‑то время. Сейчас Карседо увидел, какая у него защита. Потом у него появится план, как он будет справляться со всем этим делом.

Великий Бесков говорил, что ему нужно полгода, чтобы создать команду. Так дайте Карседо хотя бы столько же времени поработать, чтобы увидеть и всe понять. Провел двухнедельные сборы и команда сразу должна стать чемпионом? Нет, так не бывает», – сказал Ловчев.