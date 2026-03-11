  • Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Карседо в «Спартаке»

Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Карседо в «Спартаке»

11 марта, 09:18
14

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главному тренеру команды Хуану Карлосу Карседо для достижения результата нужно проработать минимум полгода.

«Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать какое‑то время. Сейчас Карседо увидел, какая у него защита. Потом у него появится план, как он будет справляться со всем этим делом.

Великий Бесков говорил, что ему нужно полгода, чтобы создать команду. Так дайте Карседо хотя бы столько же времени поработать, чтобы увидеть и всe понять. Провел двухнедельные сборы и команда сразу должна стать чемпионом? Нет, так не бывает», – сказал Ловчев.

  • Карседо стал главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Под его руководством команда одержала две победы в РПЛ над «Сочи» (3:2) и «Акроном» (4:3) и уступила «Динамо» (2:5) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Ловчев Евгений
Комментарии (14)
oyabun
1773213269
Карседо уже наверное в шоке, с какими игроками ему приходится работать.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773213508
Карседо уже сейчас думает Куда я вляпался? Гыгыгы
Ответить
САДЫЧОК
1773216367
Ерунду несёт этот Ловчев! Либо есть тренер с первых нескольким матчей это видно, либо это не тренер. Вот , Семак много лет в Зените и что лучше становится? -Нет, как был физруком , так им и есть. Корседо в первых матчах делал ставку на никчемного Зобнина и просчитался.Вроде осознал .Посмотрим.
Ответить
Persona_non_Grata
1773216659
Ну до лета должен разобраться - кого оставить, кого на лавку, а кого в шею !!! Летом покупки + туров 10 следующий сезон! Если где-то в тройке - до перерыва, а там делать глубокий анализ и решать!...
Ответить
Cleaner
1773229216
Карседо нужно дать время ДО АПРЕЛЯ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
алдан2014
1773232977
Разве Бесков говорил про пол года? Что то Серафимыч,в очередной раз причесывает.
Ответить
zigbert
1773252651
На ошибках учатся. Если Карседо найдет причины слабой игры обороны,то это уже будет хорошим достижением.
Ответить
