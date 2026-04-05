Уточненная информация о компенсации Адиеву в «Крыльях Советов»

Агент, юрист Антон Смирнов сообщил, сколько на самом деле получил за увольнение из «Крыльев Советов» главный тренер Магомед Адиев.
Сумма компенсации в пользу Адиева составила 4,8 миллиона рублей. Это две месячные зарплаты, которые оставались до конца контракта.
Тренера сменил Сергей Булатов, который ранее работал в «Крыльях Советов» в штабе Игоря Осинькина.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 23 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета. В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова