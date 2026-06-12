«Зенит» подготовит новое предложение по Тюкавину

«Зенит» готовит новое предложение по трансферу нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» после предыдущих отказов бело-голубых.
В Санкт-Петербурге рассматривают форварда в качестве приоритетного варианта для усиления линии атаки. При этом «Динамо» не заинтересовано в продаже Константина и планирует сохранить его, как минимум, на сезон.
- 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»