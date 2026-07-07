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«Алавес» назвал «Спартаку» цену на Параду

Сегодня, 20:16
4

«Алавес» ждет улучшенное предложение от «Спартака» по фланговому защитнику Виктору Параде.

В испанском клубе убеждены, что заработают на этом трансфере около 5 миллионов евро.

  • Парада провел продуктивный сезон-2024/25 за «Алавес». Он начинал чемпионат как левый защитник, а ближе к концу сезона действовал в центре обороны. Универсальность футболиста привлекла внимание на трансферном рынке.
  • Контракт Парады с «Алавесом» рассчитан до 2029 года. Прошлым летом клуб продлил соглашение на фоне прогресса игрока. За последний год рыночная стоимость защитника выросла более чем на 1,5 млн евро и достигла 2 млн. «Алавес» будет рассматривать предложения значительно выше этой суммы.
  • Парада – воспитанник «Алавеса», в академию которого он перешел из системы «Ред Булл». В сезоне-2023/24 он выступал в аренде за «Мирандес», где стал одним из ключевых игроков команды, едва не вышедшей в Примеру.

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Источник: Cadena Ser
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (4)
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alefreddy
1783445104
на 4 сойдутся+бонусы
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ScarlettOgusania
1783447801
не понимаю, для чего нам нужен Парада за 5 лимонов..?🤬
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oyabun
1783448782
Если рассматривать в качестве замены Джику, то можно брать. С другой стороны Бабич уже в строю. Будем посмотреть.
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