Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году

Бывший игрок сборной России Александр Кержаков считает, что «Золотой мяч» в этом году должен достаться Килиану Мбаппе из «Реала».
«Мне кажется, ещe по совокупности предыдущих лет ему должны в этом году дать. Тем более он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. И не надо забывать, что сейчас он стал самым лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира», – сказал Кержаков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 с 10 голами, опередив форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на два мяча.
- Француз сделал дубль в матче за 3-е место с Англией (4:6).
- 27-летний Мбаппе стоит 200 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»