Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году

Бывший игрок сборной России Александр Кержаков считает, что «Золотой мяч» в этом году должен достаться Килиану Мбаппе из «Реала».

«Мне кажется, ещe по совокупности предыдущих лет ему должны в этом году дать. Тем более он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. И не надо забывать, что сейчас он стал самым лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира», – сказал Кержаков на ютуб-канале «Это футбол, брат!».