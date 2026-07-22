«Реал» готов расстаться с защитником

Защитник Рауль Асенсио может покинуть «Реал» летом.

Клуб рассматривает как продажу, так и аренду футболиста в зависимости от предложений и решения игрока.

Уход Асенсио был запланирован новым главным тренером «Реала» Жозе Моуринью еще в июне.