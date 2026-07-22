«Реал» готов расстаться с защитником

Защитник Рауль Асенсио может покинуть «Реал» летом.
Клуб рассматривает как продажу, так и аренду футболиста в зависимости от предложений и решения игрока.
Уход Асенсио был запланирован новым главным тренером «Реала» Жозе Моуринью еще в июне.
- 23-летний Рауль Асенсио в минувшем сезоне провел за «Реал» 34 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2031 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X