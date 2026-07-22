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«Реал» готов расстаться с защитником

Сегодня, 12:27
1

Защитник Рауль Асенсио может покинуть «Реал» летом.

Клуб рассматривает как продажу, так и аренду футболиста в зависимости от предложений и решения игрока.

Уход Асенсио был запланирован новым главным тренером «Реала» Жозе Моуринью еще в июне.

  • 23-летний Рауль Асенсио в минувшем сезоне провел за «Реал» 34 матча, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
  • Срок контракта игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2031 года.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Реал Асенсио Рауль
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Skull_Boy
1784718956
Главное бестолковые черныши, а испанцы потом
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