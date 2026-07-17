Абаскаль ответил, каким будет финал ЧМ-2026

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

«Это будет захватывающий матч. Месси будет защищать титул чемпионат мира со своей сборной против Испании, где Лионель вырос и добился всего как игрок.

Испания может доминировать, но Аргентина очень конкурентоспособна и обладает характером, позволяющий ей бороться в сложных ситуациях до конца. Ждем зрелищный матч от двух лучших сборных этого турнира», – сказал Абаскаль.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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