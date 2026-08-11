«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»

«Зенит» включился в борьбу за вратаря «Сочи» Александра Дегтева.

Петербургский клуб обратил внимание на собственного воспитанника, учитывая проблемы с продлением контракта с Денисом Адамовым.

Зенитовцы могут перехватить Дегтева у «Спартака», который предложил за него 200 миллионов рублей.

В «Сочи» вообще надеются сохранить основного голкипера и готовы его отпустить только за сумму более 250 миллионов рублей.