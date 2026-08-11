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«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»

11 августа, 22:22
27

«Зенит» включился в борьбу за вратаря «Сочи» Александра Дегтева.

Петербургский клуб обратил внимание на собственного воспитанника, учитывая проблемы с продлением контракта с Денисом Адамовым.

Зенитовцы могут перехватить Дегтева у «Спартака», который предложил за него 200 миллионов рублей.

В «Сочи» вообще надеются сохранить основного голкипера и готовы его отпустить только за сумму более 250 миллионов рублей.

  • В прошлом сезоне Дегтев пропустил 40 голов в 20 матчах.
  • Рыночная стоимость футболиста «Сочи» – 800 тысяч евро.
  • На него также претендовал ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Спартак Зенит Дегтев Александр
Комментарии (27)
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ВасяК
1786481430
Ни себе, ни людям!!!
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oyabun
1786507950
Эти точно перехватят. Любые деньги заплатят, лишь бы нагадить соперникам. Надеюсь парень следит за тем как складывается карьера перешедших в Зенит вратарей? Латышонок самый свежий пример.
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FWSPM
1786512211
кто бы сомневался))
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andr45
1786536155
«Zenitе», эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, не зная зачем. Если не подойдет, то обратно в «Сочи» отправят))
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