Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву

Появились новые подробности возможного перехода Александра Дегтева из «Сочи» в «Спартак».

Красно-белые предложили вратарю зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц.

Также стало известно, что московский клуб не собирается платить за него 200 миллионов рублей сразу, а рассчитывает на сделку в формате 140+60 миллионов в качестве бонусов.