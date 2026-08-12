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  • Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву

Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву

12 августа, 14:49
5

Появились новые подробности возможного перехода Александра Дегтева из «Сочи» в «Спартак».

Красно-белые предложили вратарю зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц.

Также стало известно, что московский клуб не собирается платить за него 200 миллионов рублей сразу, а рассчитывает на сделку в формате 140+60 миллионов в качестве бонусов.

  • 21-летний Дегтев – воспитанник «Зенита».
  • В прошлом сезоне он пропустил 40 голов в 20 матчах.
  • Рыночная стоимость футболиста «Сочи» – 800 тысяч евро.
  • На него также претендовал ЦСКА.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Сочи Спартак Дегтев Александр
Комментарии (5)
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ScarlettOgusania
1786535925
если Дегтева после покупки направят в аренду в Родину, то и бонус фарм бом.жей получит только в следующем году, может быть...😅
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рылы
1786538055
5 миллионов рублей в месяц.. погуглил наиболее популярные товары в тарасятнике это 100000кг брюквы по 50р/кг это 64102 упаковок вазелина по 78р на озоне это 26178 баночек гуталина по 191р на wb это примерно цистерна палёной косорыловки хряки, одумайтесь! есть для вас вещи куда важнее!
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kvm
1786543308
На хрена такую дырку брать? Своя такая же...
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alefreddy
1786600356
ладно купили но зарплата запредельная-он почти ничего не должен пропускать
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