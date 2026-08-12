Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву

Появились новые подробности возможного перехода Александра Дегтева из «Сочи» в «Спартак».
Красно-белые предложили вратарю зарплату в размере 5 миллионов рублей в месяц.
Также стало известно, что московский клуб не собирается платить за него 200 миллионов рублей сразу, а рассчитывает на сделку в формате 140+60 миллионов в качестве бонусов.
- 21-летний Дегтев – воспитанник «Зенита».
- В прошлом сезоне он пропустил 40 голов в 20 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста «Сочи» – 800 тысяч евро.
- На него также претендовал ЦСКА.
Источник: Metaratings