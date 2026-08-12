В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об интересе «Бенфики» к полузащитнику москвичей Матвею Кисляку.
– Есть ли интерес к Кисляку из Португалии? Писали про «Бенфику».
– «Бенфика» не выходила. Возможно, на уровне агентов были какие‑то разговоры, но до меня эта информация не доходила.
- 21-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 4 матча.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта полузащитника с красно-синими рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»