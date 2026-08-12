В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об интересе «Бенфики» к полузащитнику москвичей Матвею Кисляку.

– Есть ли интерес к Кисляку из Португалии? Писали про «Бенфику».

– «Бенфика» не выходила. Возможно, на уровне агентов были какие‑то разговоры, но до меня эта информация не доходила.