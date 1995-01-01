- 25 февраля
- 14:51 Футболист «ПСЖ» выбыл до конца сезона
- 13:13 Энцо Фернандес высказался о своей трансферной стоимости
- 17 февраля
- 18:41 Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
- 16 февраля
- 16:33 Текст В футболе вводят белую карточку: что означат, в каких матчах ее показывали судьи?
- 09:33 Фанаты «Брюгге» и «Бенфики» подрались после матча Лиги чемпионов
- 07:24 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов 2
- 00:59 Лига чемпионов. Жоау Мариу помог «Бенфике» победить «Брюгге» (2:0) 1
- 9 февраля
- 08:40 «Бенфика» поможет пострадавшим от землетрясения в Турции 1
- 3 февраля
- 17:37 Боссы «Челси» и «Бенфики» чуть не подрались на переговорах по Энцо. Игрок угрожал португальскому клубу
- 00:32 В «Бенфике» объяснили, почему отпустили Энцо в «Челси» за 121 миллион 1
- 2 февраля
- 21:21 «Челси» отказался от 21-миллионной скидки от «Бенфики» за Энцо Фернандеса
- 07:24 «Бенфика» – 1-й клуб в истории, продавший 2 игроков более чем за 100 миллионов 2
- 1 февраля
- 23:41 Текст Лидер «Ромы» подает на клуб в суд из-за травли, «Челси» портит карьеру игроку и другие главные истории этого трансферного окна
- 19:30 Энцо трогательно попрощался с «Бенфикой». Его купил «Челси» за 121 миллион 4
- 14:37 «Челси» объявил о рекордном трансфере Энцо. Контракт – до 2031 года
- 10:38 Трансфер Энцо Фернандеса – на 6-м месте в списке самых дорогих в истории футбола
- 08:33 «Челси» купил Энцо Фернандеса, сумма трансфера – 121 миллион
- 31 января
- 21:13 «Бенфика» разрешила Энцо пройти медосмотр для «Челси» на случай заключения сделки
- 17:36 Переход Энцо Фернандеса в «Челси» сорвался (RTP) 1
- 15:45 Энцо Фернандес просит «Бенфику» отпустить его в «Челси» за 120 миллионов
- 30 января
- 20:50 «Челси» близок к покупке Энцо Фернандеса за 115 миллионов 2
- 13:41 «Бенфика» получит 20% от перепродажи Конти. Он бесплатно перешел в «Локомотив»
- 09:30 Фото Конти – новый игрок «Локомотива» 1
- 29 января
- 20:26 Защитник Конти перешел из «Бенфики» в «Локомотив» («Чемпионат») 2
- 27 января
- 23:39 Защитник «Бенфики» Конти прибыл в расположение «Локомотива»
- 26 января
- 19:19 Стало известно, когда Конти пройдeт медосмотр для «Локомотива»
- 25 января
- 09:43 Стало известно, сколько Фернандес будет зарабатывать в «Челси»
- 08:17 «Барселона» может перехватить Энцо Фернандеса у «Челси» 1