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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
€ 361 млн
Бенфика
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эштадиу да Луж
Сайт:
http://www.slbenfica.pt/
Тренер:
Марку Силва
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«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
Трансляция
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Фото
«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Бенфика» – «Орхус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Бенфика» – «Орхус»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Фото
Клуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
Трансляция
«Каза Пиа» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Каза Пия» – «Бенфика»: кто победит в матче 2-го тура чемпионата Португалии 2026/2027
16 августа
Трансляция
«Хартс» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
«Хартс» – «Бенфика»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Бенфика» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Бенфика» – «Хартс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
3 августа
1
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Трансляция
«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Бенфика» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Трансляция
«Санкт-Галлен» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 июля 2026
23 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
Фото
Экс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
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Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
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Экс-футболист «Бенфики» погиб в ДТП
12 июля
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«Атлетико» расстался с экс-защитником «Барселоны»
1 июля
«Атлетико» продаст экс-игрока «Барселоны» в «Бенфику»
28 июня
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