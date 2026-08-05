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«Бенфика» – «Хартс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

05 августа 2026 10:24
Бенфика - Хартс
06 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Бенфики» с форой (-2.5)
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Бенфикой» и шотландским «Хартс» пройдет 6 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме, забивая в 19 последних матчах и имея победную серию на домашнем стадионе, тогда как гости только что вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Штурму» с общим счетом 0:6, и испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в восьми из десяти последних встреч. Встреча абсолютного фаворита с аутсайдером обещает стать односторонней, но «Хартс» надеется преподнести сюрприз. Сможет ли шотландский клуб дать бой одному из грандов Европы на его поле, или «Бенфика» подтвердит статус безусловного фаворита и разгромит соперника?

Кто победит в матче

«Бенфика» подходит к этому матчу в идеальной форме. Команда забивает в 19 последних матчах, а в последних пяти встречах забила 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустила 5 (1.00), демонстрируя мощную атаку и сбалансированную игру. В Лиге Европы португальский гранд уверенно прошел «Санкт-Галлен», разгромив его 5:0 дома и уступив 1:2 на выезде, что показало способность команды доминировать на своем поле. Домашняя статистика «Бенфики» впечатляет: она побеждает в трех последних матчах на «Эштадиу да Луш», а в товарищеских играх обыграла «Вильярреал» (2:0) и «Белененсеш» (5:1). Класс игроков, опыт еврокубков и поддержка трибун делают португальцев абсолютными фаворитами, а их атакующая мощь позволяет рассчитывать на крупную победу.

«Хартс» находится в кризисной ситуации. Команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, а в последних пяти встречах забила всего 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 9 (1.80). В Лиге чемпионов шотландцы уступили «Штурму» с разгромным счетом (0:4 на выезде, 0:2 дома), продемонстрировав полную беспомощность в атаке и проблемы в обороне. В чемпионате Шотландии «Хартс» стартовал с поражения от «Абердина» (1:2), что лишь подтверждает нестабильность команды. В товарищеских матчах шотландцы обыграли «Райо Вальекано» (2:1) и «Рейт Роверс» (1:0), но уровень сопротивления там несопоставим с тем, что предстоит в Лиссабоне. Гостям будет крайне сложно сдержать атаку «Бенфики», и их шансы на положительный результат минимальны.

Итоговый вывод: «Бенфика» является безоговорочным фаворитом благодаря своему классу, атакующей мощи и преимуществу домашнего поля. «Хартс» не показывает стабильной игры в обороне и атаке, что делает его явным аутсайдером. Наиболее вероятным сценарием видится крупная победа хозяев с разницей минимум в три мяча, при этом гости вряд ли сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и форме: «Бенфика» забивает в 19 последних матчах и доминирует дома, тогда как «Хартс» пропускает в восьми из десяти последних встреч и не показывает результативной игры. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, но разница в уровне команд очевидна. Учитывая, что «Бенфика» побеждает в трех последних домашних матчах, а «Хартс» имеет слабую оборону, хозяева имеют подавляющее преимущество.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
1
6
В среднем за матч
1
6:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
27
Рафа
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Хартс
1
Бо Реус
ВР
18
Гарри Милн
ЛЗ
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
7
Келвин Миллер
ЦЗ
23
Хорди Алтена
ПЗ
6
Ойсин МакЭнти
ОП
78
L. Mendy
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
89
Александрос Кизиридис
ЛФ
11
Ландри Каборе
ЛФ
10
Клаудиу Брага
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
17
Амар Дедич
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
16
Ману Силва
ОП
20
Ричард Риос
ЦП
73
Miguel Figueiredo
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
72
Анисиу
ЦФ
Хартс
30
Ryan Fulton
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
12
Tom Renaud
ЦЗ
22
Томас Бент Магнуссон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
MJ Kamara
ЦП
39
Matthew Gillies
ЦП
15
Josh McPake
ЦФ
19
Severin Sabri Guendouz
ЦФ
21
James Wilson
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
29
Сабах Кержота
РФ
4-1-1-2-2
24
Соареш
26
Даль
44
Араужо
2
Лангле
6
Бах
5
Барренечеа
18
Баррейро
10
Судаков
25
Престианни
14
Павлидис
27
Рафа
4-1-2-3
1
Реус
23
Алтена
17
Финдлей
7
Миллер
18
Милн
6
МакЭнти
78
16
Спиттал
10
Брага
89
Кизиридис
11
Каборе
2
Лангле
16
Силва
16
Силва
2
Лангле
5
Барренечеа
20
Риос
20
Риос
5
Барренечеа
25
Престианни
13
Каминьски
13
Каминьски
25
Престианни
10
Судаков
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
10
Судаков
14
Павлидис
22
Дуран
22
Дуран
14
Павлидис
78
12
12
78
18
Милн
5
МакКарт
5
МакКарт
18
Милн
7
Миллер
15
15
7
Миллер
19
19
89
Кизиридис
29
Кержота
29
Кержота
89
Кизиридис
Остались в запасе
Бенфика
Хартс
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
17
Амар Дедич
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
73
Miguel Figueiredo
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
30
Ryan Fulton
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦЗ
24
MJ Kamara
ЦП
39
Matthew Gillies
ЦП
21
James Wilson
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Анатолий Трубин
ВР
62
Жозе Нету
ЛЗ
17
Амар Дедич
ЛЗ
33
Gabriel Indio
ЦЗ
73
Miguel Figueiredo
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
72
Анисиу
ЦФ
Остались в запасе
30
Ryan Fulton
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
22
Томас Бент Магнуссон
ЦЗ
24
MJ Kamara
ЦП
39
Matthew Gillies
ЦП
21
James Wilson
ЦФ
77
Амаду Ба-Си
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Вутер Вранкен

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Бенфики» в классе, ее атакующую мощь и домашнюю поддержку, а также слабую оборону и атаку «Хартс», мы прогнозируем уверенную победу португальского гранда с разницей минимум в два мяча. «Бенфика» забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должна использовать слабые стороны обороны соперника. «Хартс» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление и отличиться на выезде против столь классного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Бенфики» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Бенфикой» и «Хартс» состоится 6 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Бенфика» – «Хартс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026

1.88
Победа «Бенфики» с форой (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Хартс Бенфика
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