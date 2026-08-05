Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Бенфикой» и шотландским «Хартс» пройдет 6 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш». Хозяева подходят к игре в феноменальной форме, забивая в 19 последних матчах и имея победную серию на домашнем стадионе, тогда как гости только что вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Штурму» с общим счетом 0:6, и испытывают серьезные проблемы в обороне, пропуская в восьми из десяти последних встреч. Встреча абсолютного фаворита с аутсайдером обещает стать односторонней, но «Хартс» надеется преподнести сюрприз. Сможет ли шотландский клуб дать бой одному из грандов Европы на его поле, или «Бенфика» подтвердит статус безусловного фаворита и разгромит соперника?

Кто победит в матче

«Бенфика» подходит к этому матчу в идеальной форме. Команда забивает в 19 последних матчах, а в последних пяти встречах забила 14 голов (в среднем 2.80 за матч) и пропустила 5 (1.00), демонстрируя мощную атаку и сбалансированную игру. В Лиге Европы португальский гранд уверенно прошел «Санкт-Галлен», разгромив его 5:0 дома и уступив 1:2 на выезде, что показало способность команды доминировать на своем поле. Домашняя статистика «Бенфики» впечатляет: она побеждает в трех последних матчах на «Эштадиу да Луш», а в товарищеских играх обыграла «Вильярреал» (2:0) и «Белененсеш» (5:1). Класс игроков, опыт еврокубков и поддержка трибун делают португальцев абсолютными фаворитами, а их атакующая мощь позволяет рассчитывать на крупную победу.

«Хартс» находится в кризисной ситуации. Команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, а в последних пяти встречах забила всего 4 гола (в среднем 0.80 за матч) и пропустила 9 (1.80). В Лиге чемпионов шотландцы уступили «Штурму» с разгромным счетом (0:4 на выезде, 0:2 дома), продемонстрировав полную беспомощность в атаке и проблемы в обороне. В чемпионате Шотландии «Хартс» стартовал с поражения от «Абердина» (1:2), что лишь подтверждает нестабильность команды. В товарищеских матчах шотландцы обыграли «Райо Вальекано» (2:1) и «Рейт Роверс» (1:0), но уровень сопротивления там несопоставим с тем, что предстоит в Лиссабоне. Гостям будет крайне сложно сдержать атаку «Бенфики», и их шансы на положительный результат минимальны.

Итоговый вывод: «Бенфика» является безоговорочным фаворитом благодаря своему классу, атакующей мощи и преимуществу домашнего поля. «Хартс» не показывает стабильной игры в обороне и атаке, что делает его явным аутсайдером. Наиболее вероятным сценарием видится крупная победа хозяев с разницей минимум в три мяча, при этом гости вряд ли сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает колоссальную разницу в классе и форме: «Бенфика» забивает в 19 последних матчах и доминирует дома, тогда как «Хартс» пропускает в восьми из десяти последних встреч и не показывает результативной игры. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, но разница в уровне команд очевидна. Учитывая, что «Бенфика» побеждает в трех последних домашних матчах, а «Хартс» имеет слабую оборону, хозяева имеют подавляющее преимущество.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 1 6 В среднем за матч 1 6:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 3 раунд Бенфика 6 : 1 Хартс Лига Европы, 3 раунд Бенфика 6 : 1 Хартс

Прогноз на победителя

Учитывая подавляющее преимущество «Бенфики» в классе, ее атакующую мощь и домашнюю поддержку, а также слабую оборону и атаку «Хартс», мы прогнозируем уверенную победу португальского гранда с разницей минимум в два мяча. «Бенфика» забивает в среднем 2.80 гола за последние пять матчей и должна использовать слабые стороны обороны соперника. «Хартс» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление и отличиться на выезде против столь классного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Бенфики» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Бенфикой» и «Хартс» состоится 6 августа 2026 года в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.