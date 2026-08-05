Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между финским ХИК и шотландским «Мазеруэллом» пройдет 6 августа 2026 года в Хельсинки на стадионе «Болт Арена». Хозяева подходят к игре в отличной форме, имея четырехматчевую победную серию на домашнем стадионе и демонстрируя надежную оборону – в среднем 0.80 пропущенного гола за последние пять игр, тогда как гости также находятся на подъеме, одержав три победы подряд и забивая в четырех последних матчах, но их защита выглядит более уязвимой – в среднем 1.80 пропущенных за тот же отрезок. Обе команды уверенно стартовали в Лиге Конференций, разгромив соперников в предыдущем раунде. Сможет ли ХИК использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную организованность, чтобы одержать победу, или «Мазеруэлл» продолжит свою победную серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

ХИК подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда побеждает в четырех последних матчах на «Болт Арене» и демонстрирует стабильную результативность: в последних пяти играх финский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 4 (0.80), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. В Лиге Конференций ХИК уверенно прошел североирландский «Колрейн», разгромив его 5:0 дома и 3:0 на выезде, что демонстрирует высокий уровень готовности к еврокубкам. Однако в последнем туре чемпионата Финляндии ХИК неожиданно уступил СИК со счетом 0:3, что может несколько подорвать уверенность перед важным еврокубковым матчем. Тем не менее домашняя поддержка и опыт игры в еврокубках делают финнов фаворитами в этом противостоянии.

«Мазеруэлл» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в четырех последних встречах. В последних пяти играх шотландский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 9 (1.80), что говорит об атакующем стиле, но и о проблемах в обороне. В Лиге Конференций «Мазеруэлл» уверенно прошел фарерский ХБ Торсхавн (2:0 дома, 3:0 на выезде), не пропустив ни одного мяча. В чемпионате Шотландии шотландцы стартовали с победы над «Хибернианом» (2:1), подтверждая свою хорошую форму. Однако их защита не выглядит надежной, что может стать решающим фактором в выездном матче против организованного соперника.

Итоговый вывод: ХИК является фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, более надежной обороне и опыту еврокубков. «Мазеруэлл» опасен своей атакой, но его защита нестабильна, что может стать решающим фактором в гостевом матче. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что ХИК находится в более стабильной форме, особенно в обороне, тогда как «Мазеруэлл» делает ставку на атаку, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что ХИК побеждает в четырех последних домашних матчах и пропускает менее гола в среднем, а «Мазеруэлл» пропускает в среднем 1.80 гола за игру, хозяева имеют явное преимущество в оборонительной стабильности.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (100%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья Лига конференций, 3 раунд ХИК 1 : 1 Мазервелл Лига конференций, 3 раунд ХИК 1 : 1 Мазервелл

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля ХИК, его надежную оборону и стабильную результативность, а также нестабильную защиту «Мазеруэлла», мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Финский клуб силен на своем стадионе, забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и способен использовать уязвимости обороны соперника. Гости имеют мощную атаку и обязательно отличатся, но их проблемы в защите должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу ХИК с коэффициентом 2.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ХИК и «Мазеруэллом» состоится 6 августа 2026 года в Хельсинки на стадионе «Болт Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.