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«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:52
ХИК - Мазервелл
06 авг. 2026, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.40
Победа ХИК
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между финским ХИК и шотландским «Мазеруэллом» пройдет 6 августа 2026 года в Хельсинки на стадионе «Болт Арена». Хозяева подходят к игре в отличной форме, имея четырехматчевую победную серию на домашнем стадионе и демонстрируя надежную оборону – в среднем 0.80 пропущенного гола за последние пять игр, тогда как гости также находятся на подъеме, одержав три победы подряд и забивая в четырех последних матчах, но их защита выглядит более уязвимой – в среднем 1.80 пропущенных за тот же отрезок. Обе команды уверенно стартовали в Лиге Конференций, разгромив соперников в предыдущем раунде. Сможет ли ХИК использовать фактор домашнего поля и свою оборонительную организованность, чтобы одержать победу, или «Мазеруэлл» продолжит свою победную серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

ХИК подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и преимуществом домашнего поля. Команда побеждает в четырех последних матчах на «Болт Арене» и демонстрирует стабильную результативность: в последних пяти играх финский клуб забил 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустил 4 (0.80), что говорит о мощной атаке и надежной обороне. В Лиге Конференций ХИК уверенно прошел североирландский «Колрейн», разгромив его 5:0 дома и 3:0 на выезде, что демонстрирует высокий уровень готовности к еврокубкам. Однако в последнем туре чемпионата Финляндии ХИК неожиданно уступил СИК со счетом 0:3, что может несколько подорвать уверенность перед важным еврокубковым матчем. Тем не менее домашняя поддержка и опыт игры в еврокубках делают финнов фаворитами в этом противостоянии.

«Мазеруэлл» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда побеждает в трех последних матчах и забивает в четырех последних встречах. В последних пяти играх шотландский клуб забил 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустил 9 (1.80), что говорит об атакующем стиле, но и о проблемах в обороне. В Лиге Конференций «Мазеруэлл» уверенно прошел фарерский ХБ Торсхавн (2:0 дома, 3:0 на выезде), не пропустив ни одного мяча. В чемпионате Шотландии шотландцы стартовали с победы над «Хибернианом» (2:1), подтверждая свою хорошую форму. Однако их защита не выглядит надежной, что может стать решающим фактором в выездном матче против организованного соперника.

Итоговый вывод: ХИК является фаворитом благодаря преимуществу домашнего поля, более надежной обороне и опыту еврокубков. «Мазеруэлл» опасен своей атакой, но его защита нестабильна, что может стать решающим фактором в гостевом матче. Наиболее вероятным сценарием видится минимальная победа хозяев, при этом обе команды имеют шансы отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что ХИК находится в более стабильной форме, особенно в обороне, тогда как «Мазеруэлл» делает ставку на атаку, но регулярно пропускает. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что ХИК побеждает в четырех последних домашних матчах и пропускает менее гола в среднем, а «Мазеруэлл» пропускает в среднем 1.80 гола за игру, хозяева имеют явное преимущество в оборонительной стабильности.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (100%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
ХИК
1 : 1
06.08.2026
Мазервелл
Лига конференций, 3 раунд
ХИК
1 : 1
06.08.2026
Мазервелл

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
44
Matej Marković
ВР
28
M. Ylitolva
ЦЗ
6
Вилле Тикканен
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
8
Pyry Mentu
ЦП
9
Mads Borchers
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
29
Сантери Хаарала
ПВ
14
Leonel Montano
ЦФ
22
L. Moller
ЦФ
18
Toivo Mero
ЦФ
Главный тренер
Осси Вирта
Мазервелл
1
Алекс Полсен
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Jake Girdwood-Reich
ЦЗ
18
Таванда Масванхизе
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
12
Oscar Priestman
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
8
Лукас Фадингер
АП
17
R. Charles-Cook
ЦФ
77
Willy Vogt
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
ХИК
12
Mitja Haapanen
ВР
1
Jesse Öst
ВР
24
E. Levealahti
ЦЗ
5
Амара Налло
ЦЗ
13
Kaius Simojoki
ЦЗ
10
Лукас Лингман
ЦП
15
Джере Каллинен
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
32
Mouhamed Gueye
ЦП
17
Martin Kirilov
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Мазервелл
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
27
Mikey Booth
ЦП
25
Olly Whyte
ЦП
29
Zander McAllister
ЦП
24
Luca Ross
ЦФ
3-3-1-3
44
28
6
Тикканен
3
8
9
4
Ринг
29
Хаарала
18
22
14
3-3-2-2
1
Полсен
5
Морман
3
45
Лонгело
18
Масванхизе
7
Спарроу
12
11
Лоури
8
Фадингер
77
17
28
13
13
28
8
10
Лингман
10
Лингман
8
18
7
7
18
29
Хаарала
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
29
Хаарала
9
20
Пукки
20
Пукки
9
17
22
22
17
11
Лоури
4
4
11
Лоури
77
27
27
77
8
Фадингер
25
25
8
Фадингер
45
Лонгело
24
24
45
Лонгело
Остались в запасе
ХИК
Мазервелл
12
Mitja Haapanen
ВР
1
Jesse Öst
ВР
24
E. Levealahti
ЦЗ
5
Амара Налло
ЦЗ
15
Джере Каллинен
ЦП
32
Mouhamed Gueye
ЦП
17
Martin Kirilov
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
29
Zander McAllister
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
12
Mitja Haapanen
ВР
1
Jesse Öst
ВР
24
E. Levealahti
ЦЗ
5
Амара Налло
ЦЗ
15
Джере Каллинен
ЦП
32
Mouhamed Gueye
ЦП
17
Martin Kirilov
ЦП
Остались в запасе
21
Matty Connolly
ВР
31
Jack McConnell
ВР
23
Ewan Wilson
ЦЗ
29
Zander McAllister
ЦП
Главный тренер
Осси Вирта
Главный тренер
Марк Макги

Прогноз на победителя

Учитывая преимущество домашнего поля ХИК, его надежную оборону и стабильную результативность, а также нестабильную защиту «Мазеруэлла», мы прогнозируем победу хозяев в первом матче. Финский клуб силен на своем стадионе, забивает в среднем 2.20 гола за последние пять матчей и способен использовать уязвимости обороны соперника. Гости имеют мощную атаку и обязательно отличатся, но их проблемы в защите должны сказаться. Рекомендуем ставку на победу ХИК с коэффициентом 2.40. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ХИК и «Мазеруэллом» состоится 6 августа 2026 года в Хельсинки на стадионе «Болт Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

2.40
Победа ХИК
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Мазервелл ХИК
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