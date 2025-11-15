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Финляндия. Вейккауслига
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Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Болт Арена
Сайт:
http://www.hjk.fi
Тренер:
Осси Вирта
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«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Видео
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
2025.07.17 22:44
1
Прогноз на точный счeт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:21
Трансляция
«Бетис» – ХИК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Трансляция
ХИК – «Динамо» Мн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024
2024.10.24 20:50
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Видео
Матч Лиги конференций прервали из-за снежной атаки на вратаря
2023.12.01 20:55
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
2022.11.04 01:01
Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
2022.10.28 00:11
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
2022.10.14 00:10
Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
2022.10.06 22:09
Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
2022.09.08 21:43
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Нападающий «Зенита-2» Тарасов перешел на правах аренды в финский «ХИК»
2019.02.26 08:15
4
Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос»
2018.10.05 11:36
8
Вратарь «Зенита» перейдет в клуб из Финляндии
2017.12.20 13:36
7
«Барселона» готовит трансфер ганского защитника
2016.01.20 07:01
Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап
2015.08.27 21:52
5
Текстовая трансляция матча ХИК - «Краснодар» - на «Бомбардире»
2015.08.27 11:51
1
Кононов считает, что ХИК – это сильная команда
2015.08.26 21:56
Тайво стал игроком ХИКа
2015.08.23 11:23
1
Кононов: «Забили достаточно»
2015.08.20 23:32
2
Лехкосуо: «Вместо второго пенальти в наши ворота должна была быть карточка за симуляцию»
2015.08.20 22:48
2
Лига Европы. «Краснодар» – ХИК. Все голы
2015.08.20 22:10
3
Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК
2015.08.20 21:54
26
Текстовая трансляция матча «Краснодар» – ХИК – на «Бомбардире»
2015.08.20 19:01
1
2
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