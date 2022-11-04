- 4 ноября 2022
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 14 октября 2022
- 00:10 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 22:09 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 18 июля 2019
- 00:46 ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом» 7
- 26 февраля 2019
- 08:15 Нападающий «Зенита-2» Тарасов перешел на правах аренды в финский «ХИК» 4
- 5 октября 2018
- 11:36 Рудаков – о возвращении в «Зенит» из ХИКа: «Еще месяц сезона впереди. Пока не могу ответить на этот вопрос» 8
- 20 декабря 2017
- 13:36 Вратарь «Зенита» перейдет в клуб из Финляндии 7
- 20 января 2016
- 07:01 «Барселона» готовит трансфер ганского защитника
- 27 августа 2015
- 21:52 Лига Европы. «Краснодар» выходит в групповой этап 6
- 11:51 Текстовая трансляция матча ХИК - «Краснодар» - на «Бомбардире» 1
- 26 августа 2015
- 21:56 Кононов считает, что ХИК – это сильная команда 1
- 23 августа 2015
- 11:23 Тайво стал игроком ХИКа 1
- 20 августа 2015
- 23:32 Кононов: «Забили достаточно» 2
- 22:48 Лехкосуо: «Вместо второго пенальти в наши ворота должна была быть карточка за симуляцию» 2
- 22:10 Лига Европы. «Краснодар» - ХИК. Все голы 3
- 21:54 Лига Европы. «Краснодар» разгромил ХИК 26
- 19:01 Текстовая трансляция матча «Краснодар» - ХИК – на «Бомбардире»
- 07:31 Защитник ХИКа: «Хотим обеспечить необходимый результат в гостевом матче» 3
- 19 августа 2015
- 22:36 Гранквист: «Постараемся решить все уже в первой игре» 1
- 16:59 Лаборде и Перейра могут пропустить матч с ХИКом 1