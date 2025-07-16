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Прогноз на точный счёт матча «ХИК» – «Рунавик»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года

16 июля 2025 9:08
ХИК - Рунавик
17 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 1 раунд
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7.00
Точный счёт 2:2
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17 июля на «Болт Арене» в Хельсинки состоится ответная встреча первого квалификационного раунда Лиги Конференций между «ХИК» и «Рунавиком». Первый матч закончился сокрушительным поражением финнов со счeтом 0:4. Теперь «ХИК» необходимо не просто побеждать, а делать это максимально уверенно, чтобы попытаться совершить камбэк. Но в текущей форме команде будет крайне сложно реализовать этот сценарий.

«ХИК»

Хельсинкский клуб в этом сезоне демонстрирует нестабильные результаты. Из последних пяти матчей команда выиграла лишь дважды – против «ВПС» (2:0) и в кубковом поединке против клуба низшей лиги. В трeх других встречах «ХИК» проиграл, причeм с крупным счeтом: 0:3 от «КуПС», 2:3 от «Яро» и особенно болезненное 0:4 от «Рунавика» в первом еврокубковом матче.

Главная проблема команды – слабая оборона. В пяти последних матчах «ХИК» пропустил 10 мячей – в среднем по 2 гола за игру. В атаке команда действует умеренно: 8 голов в тех же матчах, в основном – за счeт соперников низкого уровня. Давление домашней арены может помочь, но отыграть 4 мяча будет почти невозможно.

«Рунавик»

Фарерская команда набрала великолепную форму. «Рунавик» не проигрывает в пяти матчах подряд, включая уверенную победу над «ХИК» и крупные успехи во внутреннем чемпионате: 6:2 над «ТБ Тверойри» и 4:0 над «ЭБ-Стреймур». В среднем команда забивает 3.4 мяча за игру и пропускает всего 1 гол.

Серия из 19 матчей с забитыми голами подчeркивает мощь атаки. Особенно впечатляет разнообразие исполнителей: голы идут от разных игроков, а команда умеет использовать и стандарты, и быстрые переходы. При этом защита действует дисциплинированно: всего 5 пропущенных мячей в последних пяти матчах – показатель, который даeт им уверенность перед выездом в Хельсинки.

Факты о командах

«ХИК»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

«Рунавик»

  • Забивает в среднем 3.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивает в 19 матчах подряд
  • Побеждает в 3 последних матчах

Прогноз на матч

Сложно поверить, что «ХИК» сумеет полностью перевернуть ход двухматчевого противостояния. Финнам придeтся рисковать с первых минут, что откроет свободные зоны для быстрых атак «Рунавика». Фарерцы находятся в отличной форме, регулярно забивают и показывают уверенную игру даже в гостях. Ожидается результативный матч, но вряд ли с камбэком от хозяев.

Ожидаемый точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Рунавика» больше 1.5 – коэффициент 2.20

7.00
Точный счёт 2:2
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Рунавик ХИК
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