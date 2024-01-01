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Футбол онлайн - Лига конференций

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Матчей пока что нет
Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, первый матч
15 февраля, 20:45
Штурм
- : -
Слован
Не начался
15 февраля, 20:45
Юнион СЖ
- : -
Айнтрахт
Не начался
15 февраля, 20:45
Олимпиакос
- : -
Ференцварош
Не начался
15 февраля, 20:45
Мольде
- : -
Легия
Не начался
15 февраля, 23:00
Маккаби
- : -
Гент
Не начался
15 февраля, 23:00
Серветт
- : -
Лудогорец
Не начался
15 февраля, 23:00
Бетис
- : -
Динамо
Не начался
15 февраля, 23:00
Аякс
- : -
Буде-Глимт
Не начался
Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, ответный матч
21 февраля, 20:00
Гент
- : -
Маккаби
Не начался
Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, ответный матч
22 февраля, 20:45
Лудогорец
- : -
Серветт
Не начался
22 февраля, 20:45
Динамо
- : -
Бетис
Не начался
22 февраля, 20:45
Буде-Глимт
- : -
Аякс
Не начался
22 февраля, 23:00
Слован
- : -
Штурм
Не начался
22 февраля, 23:00
Айнтрахт
- : -
Юнион СЖ
Не начался
22 февраля, 23:00
Ференцварош
- : -
Олимпиакос
Не начался
22 февраля, 23:00
Легия
- : -
Мольде
Не начался
Россия
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