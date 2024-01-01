январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, первый матч
Штурм
- : -
Слован
Не начался
Юнион СЖ
- : -
Айнтрахт
Не начался
Олимпиакос
- : -
Ференцварош
Не начался
Мольде
- : -
Легия
Не начался
Маккаби
- : -
Гент
Не начался
Серветт
- : -
Лудогорец
Не начался
Бетис
- : -
Динамо
Не начался
Аякс
- : -
Буде-Глимт
Не начался
Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, ответный матч
Гент
- : -
Маккаби
Не начался
Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, ответный матч
Лудогорец
- : -
Серветт
Не начался
Динамо
- : -
Бетис
Не начался
Буде-Глимт
- : -
Аякс
Не начался
Слован
- : -
Штурм
Не начался
Айнтрахт
- : -
Юнион СЖ
Не начался
Ференцварош
- : -
Олимпиакос
Не начался
Легия
- : -
Мольде
Не начался