Матчей пока что нет

Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, первый матч Штурм - : - Слован Не начался Юнион СЖ - : - Айнтрахт Не начался Олимпиакос - : - Ференцварош Не начался Мольде - : - Легия Не начался Маккаби - : - Гент Не начался Серветт - : - Лудогорец Не начался Бетис - : - Динамо Не начался Аякс - : - Буде-Глимт Не начался

Лига конференций (2023/2024). 1/16 финала, ответный матч Гент - : - Маккаби Не начался