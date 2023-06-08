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19 апреля
17:12
Видео
Тренер «Фиорентины» расцеловал во время матча замужнюю журналистку
6
01:03
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
1
18 апреля
23:35
Вратарь «Астон Виллы» в матче Лиги конференций получил вторую желтую карточку во время серии пенальти, но не был удален
6
15 марта
16:43
В 1/4 финала еврокубков осталось только 2 российских футболиста
16:17
Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
1
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Лига конференций - матчи
08.06.2023 00:02
«Вест Хэм» – победитель Лиги конференций. Этот сезон АПЛ он закончил в шести очках от зоны вылета
Первый трофей за 43 года.
19.05.2023 00:46
«Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом» в финале Лиги конференций
Эх, Александр Кокорин не получит медаль.
13.05.2023 11:39
В начале года Шапи ударил соперника локтем по лицу. Сейчас – дал пощечину в массовой драке и заработал бан на 10 матчей
Карьера в клубе под угрозой срыва?
13.04.2023 13:27
Лучший бомбардир Лиги конференций – игрок за 63 млн, которого выкинул «Реал». Сейчас кайфует от небольшого внимания и восстанавливает форму
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