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  • В начале года Шапи ударил соперника локтем по лицу. Сейчас – дал пощечину в массовой драке и заработал бан на 10 матчей

В начале года Шапи ударил соперника локтем по лицу. Сейчас – дал пощечину в массовой драке и заработал бан на 10 матчей

13 мая 2023, 11:36
8

Этот сезон Магомед-Шапи Сулейманов проводит в Израиле. В августе он перешел в этот клуб на правах аренды, а потом говорил: «Я рад присоединиться к «Хапоэлю» и поскорее хочу приступить к тренировкам команды и сыграть перед болельщиками на стадионе «Тернер». У клуба далекоидущие амбиции, и я буду рад посодействовать их осуществлению».

Спустя почти сезон выступлений Шапи заработал длительную дисквалификацию.

Что случилось?

В Израиле наступило время плей-офф: когда все команды делятся на две группы и решают прямые турнирные задачи. Одни борются за сохранение места в лиге. Другие – за чемпионство. «Хапоэль» и Шапи попали в плей-офф чемпионов, и в 33-м туре они играли с «Маккаби» Х, с главным конкурентом за чемпионский титул.

«Хапоэль» победил в этой встрече, но после финального свистка началась потасовка, в ходе которой Шапи дал пощечину Долеву Хазизе. Позже этот инцидент активно критиковали официальные представители. Эрез Кальфон, глава администрации лиги, говорил: «Я серьезно отношусь к сегодняшним событиям на стадионе «Тото Тернер» с участием игроков и официальных лиц. Футболисты должны показывать пример болельщикам, подросткам и детям, которые равняются на них. Мы примем отчет рефери и делегата и сурово накажем всех причастных к драке».

Глава Федерации футбола Израиля Шино Зерц говорил: «Футбольный матч, который должен был стать гордостью страны, превратился в позор. Как можно бороться с бунтующими болельщиками, когда представители клубов и игроки участвуют в рукопашных схватках, граничащих с криминалом?»

Прокурор запрашивал 12-матчевую дисквалификацию для Шапи. Сам Шапи говорил в свою защиту: «Извиняюсь перед ассоциацией, болельщиками и людьми, сидящими здесь. Это мой первый сезон в Израиле – за это время мы сыграли четыре матча с «Хайфой», и они все были очень напряженными. Мы никогда не попадали в подобные ситуации. После игры я написал Долеву и извинился перед ним. Я никогда не делал ничего подобного и не участвовал в беспорядках».

В итоге Шапи получил бан на 10 встреч. Федерация футбола Израиля списала с клубов по три балла.

И это не первая неприятная история с Шапи в Израиле

Первая ситуация произошла не по вине Шапи и «Хапоэля». Он не играл в матче против «Леха» в Лиге конференций, потому что гражданам РФ запрещен въезд в Польшу.

Вторая произошла уже с его участием. Шапи получил бан на четыре матча за такой прием в матче против «Маккаби» – вырубил соперника после двух фолов на нем.

А как у него дела в «Хапоэле» в отрыве от скандалов?

Очень даже неплохо. Вот статистика во всех турнирах:

  • 35 матчей;
  • 5 голов;
  • 6 ассистов.

И израильские, и российские медиа говорили, что «Хапоэль» даже готов выкупить Шапи по итогам сезона (но, кажется, со снижением зарплаты). Главный тренер «Хапоэля» Эльянив Барда осенью говорил о нем так: «Шапи – талантливый парень. Он очень нравится тренерскому штабу и болельщикам. У него отличная реализация и потрясающее голевое чутье. Пока рано говорить о его выкупе, но Сулейманов отлично влился в команду».

Фото: AFLO/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Лига конференций Россия Хапоэль БШ Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (8)
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SLADE2019
1683969794
Хотел заступиться за придурка, но то, что он сделал в матче с Маккаби не подлежит объяснению.
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SuperNils
1683970840
Быдло обыкновенное.
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aldo conte
1683976194
Горячий кавказский темперамент хлещет через край. Эту бы энергию в мирных футбольных целях...
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Artemka444
1683981931
нету просто рядом человека,который поставит на путь хороший!!!
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Karpathian
1684258525
чурбан среди жидяр. отличное сочетание
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alefreddy
1691853924
перекипел и жестко въехал
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TERMINATOR GENISYS
1696534874
это футбол или К-1 ?
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