Эльянив Барда
Тренер
|Имя
|Эльянив
|Фамилия
|Барда
|Команда
|Хапоэль БШ
|Гражданство
|Израиль
|Дата рождения
|15 декабря 1981
|Имя
|Эльянив
|Фамилия
|Барда
|Команда
|Хапоэль БШ
|Гражданство
|Израиль
|Дата рождения
|15 декабря 1981
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Хапоэль БШ
|6
|1
|1
|4
|Дата
|Матч
|08.09.2022
|Аустрия
|0 : 0
|Хапоэль БШ
|15.09.2022
|Хапоэль БШ
|1 : 2
|Вильярреал
|06.10.2022
|Лех
|0 : 0
|Хапоэль БШ
|13.10.2022
|Хапоэль БШ
|1 : 1
|Лех
|27.10.2022
|Вильярреал
|2 : 2
|Хапоэль БШ
|03.11.2022
|Хапоэль БШ
|4 : 0
|Аустрия