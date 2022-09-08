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    Эльянив Барда

    Тренер
    Имя Эльянив
    Фамилия Барда
    Команда Хапоэль БШ
    Гражданство Израиль
    Дата рождения 15 декабря 1981
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хапоэль БШ 6 1 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.09.2022 Аустрия 0 : 0 Хапоэль БШ
    15.09.2022 Хапоэль БШ 1 : 2 Вильярреал
    06.10.2022 Лех 0 : 0 Хапоэль БШ
    13.10.2022 Хапоэль БШ 1 : 1 Лех
    27.10.2022 Вильярреал 2 : 2 Хапоэль БШ
    03.11.2022 Хапоэль БШ 4 : 0 Аустрия
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