- 5 августа 2019
- 13:24 Фото «Оренбург» приобрел защитника «Хапоэля» 2
- 15 января 2019
- 12:45 Фото Фанаты «Хапоэля» сделали перфоманс в стиле «Ну, погоди» на дерби с «Маккаби» 2
- 23 ноября 2017
- 23:12 Лига Европы. «Хапоэль» проиграл «Лугано» и лишился шансов на выход в плей-офф
- 16 июля 2017
- 16:13 «Уфа» отказалась от покупки защитника «Хапоэля» за 500 тысяч 5
- 7 июля 2017
- 13:53 «Уфа» намерена приобрести защитника «Хапоэля» Готлиба 1
- 7 мая 2017
- 01:50 Видео Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча чемпионата Израиля, игрок покинул стадион в наручниках 3
- 23 февраля 2017
- 23:00 Лига Европы. «Бешикташ» прошел в следующую стадию, «Атлетик» выбыл из турнира
- 17 февраля 2017
- 01:02 Лига Европы. «Рома» разгромила «Вильярреал», Джеко оформил хет-трик, «Шальке» обыграл ПАОК 2
- 4 января 2017
- 22:10 «Уфа» и «Урал» поборются за полузащитника «Хапоэля» 1
- 24 ноября 2016
- 23:01 Лига Европы. «Хапоэль», проигрывая два мяча, вырвал победу у «Интера» 1
- 8 июля 2016
- 15:52 «Хапоэль» ведет переговоры с Ротанем
- 6 июня 2016
- 18:28 У ЦСКА нет предложений по Натхо 3
- 16 декабря 2015
- 07:54 Фанат «Бейтара» пытался пронести на трибуну гранату 2