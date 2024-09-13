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Команды
Хапоэль ТА
€ 11 млн
Хапоэль ТА
Тель-Авив
Стадион:
Блумфилд
Сайт:
http://www.hapoelta-fc.co.il/
Тренер:
Эльянив Барда
Состав
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Таблица
«Хапоэль Тель-Авив» – «Аталанта»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Аталанта» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Аталанта» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«ГКС Катовице» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Катовице» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
Трансляция
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Еврокубковый матч с участием российской команды судили пьяные арбитры
10 марта
4
«Акрон» подписал нападающего из Конго
2024.09.13 10:12
1
Фото
«Оренбург» приобрел защитника «Хапоэля»
2019.08.05 13:24
2
Фото
Фанаты «Хапоэля» сделали перфоманс в стиле «Ну, погоди» на дерби с «Маккаби»
2019.01.15 12:45
2
Лига Европы. «Хапоэль» проиграл «Лугано» и лишился шансов на выход в плей-офф
2017.11.23 23:12
«Уфа» отказалась от покупки защитника «Хапоэля» за 500 тысяч
2017.07.16 16:13
5
«Уфа» намерена приобрести защитника «Хапоэля» Готлиба
2017.07.07 13:53
1
Видео
Полицейские задержали экс-нападающего «Урала» после матча чемпионата Израиля, игрок покинул стадион в наручниках
2017.05.07 01:50
3
Лига Европы. «Бешикташ» прошел в следующую стадию, «Атлетик» выбыл из турнира
2017.02.23 23:00
Лига Европы. «Рома» разгромила «Вильярреал», Джеко оформил хет-трик, «Шальке» обыграл ПАОК
2017.02.17 01:02
2
«Уфа» и «Урал» поборются за полузащитника «Хапоэля»
2017.01.04 22:10
1
Лига Европы. «Хапоэль», проигрывая два мяча, вырвал победу у «Интера»
2016.11.24 23:01
1
«Хапоэль» ведет переговоры с Ротанем
2016.07.08 15:52
У ЦСКА нет предложений по Натхо
2016.06.06 18:28
3
Фанат «Бейтара» пытался пронести на трибуну гранату
2015.12.16 07:54
2
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
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