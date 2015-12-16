Фанат «Бейтара» пытался пронести на трибуну гранату

В субботу на матче чемпионата Израиля "Хапоэль" – "Бейтар" (0:0) произошло сразу несколько неприятных инцидентов. Перед игрой при попытке пройти на трибуны был задержан болельщик гостей с гранатой паралитического действия, с которой он пытался попасть на трибуну «Хапоэля». Задержанный был отправлен в тюрьму. Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

После матча рядом со стадионом произошло столкновение фанатов. Несколько человек получили серьезные травмы. Полиция разыскивает участников беспорядков. Израильские политики уже потребовали распустить фанатские клубы, назвав их организованными преступными группировками.