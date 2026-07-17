Реакция Тимощука на выход Аргентины в финал ЧМ-2026

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук не ожидал, что сборная Аргентины станет финалистом чемпионата мира-2026.

«Изначально считал фаворитами Испанию и Францию, к счастью, испанцы вышли в финал. Но не ожидал там видеть Аргентину, надеялся, что они пройдут, но не до финала.

Для меня небольшая сенсация, что Аргентина попала в финал», – сказал Тимощук.

Аргентина разыграет трофей с Испанией.

По пути к решающему матчу «альбиселесте» победили Алжир (3:0), Австрию (2:0), Иорданию (3:1), Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1).

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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