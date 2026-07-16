Касильяс – сборной Аргентины: «У вас не будет четвертой звезды!»

Бывший капитан сборной Испании Икер Касильяс уверен, что «Фурия Роха» победит Аргентину в финальном матче чемпионата мира-2026.

Испанцы могут выиграть турнир во второй раз после ЧМ-2010, аргентинцы – в четвертый после ЧМ-1978, ЧМ-1986 и ЧМ-2022.

«У вас не будет четвертой звезды, Аргентина! Мы идем за второй!!! Вперед, Испания!» – написал Касильяс в соцсетях.

Испания сыграет в финале ЧМ впервые с 2010 года.

Аргентина вышла в финал ЧМ во второй раз подряд.

Испанцы в 1/2 финала победили Францию – 2:0, аргентинцы были сильнее Англии – 2:1.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе