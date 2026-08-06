Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро пожаловался на распространение ложной информации о команде.

«Кто-то распространял много ложной информации. Возможно, потому что я иностранный тренер. Я не разрабатывал правила, которым мы следуем. Это европейский стандарт. Не понимаю, почему распространяют ложную информацию.

Предыдущий тренер был замечательным местным специалистом, добился хороших результатов. Но это не может быть поводом для критики в мой адрес. Я не мог не прояснить этот вопрос. Возможно, из-за того, что в национальной команде была «крыса», распространялось много ложной информации», – сказал Каннаваро.