Бубнов – про слова Пальцева: «Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов обратился к игроку «Краснодара» Валентину Пальцеву.
- Ранее футболист «быков» сказал о Бубнове: «Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда».
«Мы здесь как эксперты выступали, правильно? Ну а здесь опять один никак не уймeтся… Я его в последний раз предупреждаю, он знает. Очередное оскорбление…
Ещe раз он свой рот раскроет, тем более мы никогда не говорили о «Спартаке» как о фаворите чемпионата. Мы говорили, что «Зенит» уже не фаворит.
Про кого я? Про Пальцева. Он опять меня дедом назвал. Слава богу, тебя [обращается к комментатору Константину Геничу] не назвал дедом. Теперь ещe и Сергей Николаевичу говорю…
Мало того, что он имидж «Краснодару» портит, но я его лично предупреждаю в последний раз… Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьeзная, да. Но в чeм это будет выражаться, он потом узнает», – сказал Бубнов.
- «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ после двух туров с 6 очками, отставая от «Зенита» и «Спартака» по разнице мячей.
- У Пальцева уже был конфликт с Бубновым в прошлом году.