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  • Бубнов – про слова Пальцева: «Ещe раз такой высер &ndash; и для него очень плохо кончится это»

Бубнов – про слова Пальцева: «Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это»

6 августа, 13:45
12

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов обратился к игроку «Краснодара» Валентину Пальцеву.

  • Ранее футболист «быков» сказал о Бубнове: «Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда».

«Мы здесь как эксперты выступали, правильно? Ну а здесь опять один никак не уймeтся… Я его в последний раз предупреждаю, он знает. Очередное оскорбление…

Ещe раз он свой рот раскроет, тем более мы никогда не говорили о «Спартаке» как о фаворите чемпионата. Мы говорили, что «Зенит» уже не фаворит.

Про кого я? Про Пальцева. Он опять меня дедом назвал. Слава богу, тебя [обращается к комментатору Константину Геничу] не назвал дедом. Теперь ещe и Сергей Николаевичу говорю…

Мало того, что он имидж «Краснодару» портит, но я его лично предупреждаю в последний раз… Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьeзная, да. Но в чeм это будет выражаться, он потом узнает», – сказал Бубнов.

  • «Краснодар» занимает 3-е место в РПЛ после двух туров с 6 очками, отставая от «Зенита» и «Спартака» по разнице мячей.
  • У Пальцева уже был конфликт с Бубновым в прошлом году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пальцев Валентин Бубнов Александр
Комментарии (12)
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АК 68
1786015309
А что? По возрасту Бубнов Пальцеву в дедушки годится, но сказано конечно Константином это пренебрежительно, а старость нужно уважать. Генич в 48 , конечно же дед, мальчик что ли, многие в этом возрасте уже дедушки, здесь обижаться не на что.
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Ghork
1786015466
Что несешь маразматик старый... Бездельник одним словом.
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САДЫЧОК
1786016501
Бубнов отличный эксперт.Но правда многим не нравится-они её боятся и готовы во всё верить , даже в чёрта лысого. Например, предыдущий оратор.
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BRO_football
1786016946
Нет ну Бубнов реально дед. Ему 70 лет. Это пенсионный возраст уже по всем показателям. Что он пытается доказать? Что он всё ещё молодой? Ну это старческий маразм.
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...уефан
1786017454
...сказка о том, как в словесном бою сошёлся чёрт с младенцем)...
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somn
1786020292
Пальцеву палец в рот не клади...
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ScarlettOgusania
1786020622
Пальцем сделанный, тебя "моложавый" Бубен вызывает на дуэль, подбери перчатку...😅
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Император 1
1786023373
А что ты сделаешь то покукарекаешь и поноешь? 🤣
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Ивантеевец
1786028168
Ну во-первых по возрасту Бубнов реально дед и никак иначе. Во-вторых, в чем это Бубнов эксперт??? В футболе??? Ну-ну.. с Мостовым одного поля ягода. Пальцев по большому счету прав.
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Foxitkuban
1786031443
Какой забавный дедушка))))
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