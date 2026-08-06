Бубнов – про слова Пальцева: «Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов обратился к игроку «Краснодара» Валентину Пальцеву.

Ранее футболист «быков» сказал о Бубнове: «Он не эксперт. Просто старик, но не эксперт. Его слова надо делить на два всегда».

«Мы здесь как эксперты выступали, правильно? Ну а здесь опять один никак не уймeтся… Я его в последний раз предупреждаю, он знает. Очередное оскорбление…

Ещe раз он свой рот раскроет, тем более мы никогда не говорили о «Спартаке» как о фаворите чемпионата. Мы говорили, что «Зенит» уже не фаворит.

Про кого я? Про Пальцева. Он опять меня дедом назвал. Слава богу, тебя [обращается к комментатору Константину Геничу] не назвал дедом. Теперь ещe и Сергей Николаевичу говорю…

Мало того, что он имидж «Краснодару» портит, но я его лично предупреждаю в последний раз… Ещe раз такой высер – и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьeзная, да. Но в чeм это будет выражаться, он потом узнает», – сказал Бубнов.